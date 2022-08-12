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Украина. Премьер лига
12 августа 2022, 03:10 |
29
0

Металлист 1925 может подписать защитника Волчанска

Михаил Рудавский заинтересовал клуб УПЛ

12 августа 2022, 03:10 |
29
0
Металлист 1925 может подписать защитника Волчанска
ФК Металлист 1925

Защитник Михаил Рудавский может перейти в харьковский «Металлист 1925».

Последним клубом 21-летнего защитника был ФК «Волчанск», за который он сыграл 10 матчей в прошлом сезоне чемпионата Украины в группе «Б» Второй лиги.

Ранее Рудавский выступал за молодежную команду «Шахтера».

Напомним, в это межсезонье «Металлист 1925» заключил контракты с вратарем Олегом Мозилем, полузащитником Ярославом Мартынюком и защитником Игорем Курило.

«Металлист 1925» в прошлом сезоне занял десятое место в украинской Премьер-лиге.

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Источник Sportarena
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