Металлист 1925 может подписать защитника Волчанска
Михаил Рудавский заинтересовал клуб УПЛ
Защитник Михаил Рудавский может перейти в харьковский «Металлист 1925».
Последним клубом 21-летнего защитника был ФК «Волчанск», за который он сыграл 10 матчей в прошлом сезоне чемпионата Украины в группе «Б» Второй лиги.
Ранее Рудавский выступал за молодежную команду «Шахтера».
Напомним, в это межсезонье «Металлист 1925» заключил контракты с вратарем Олегом Мозилем, полузащитником Ярославом Мартынюком и защитником Игорем Курило.
«Металлист 1925» в прошлом сезоне занял десятое место в украинской Премьер-лиге.
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