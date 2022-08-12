На просмотре в тернопольской «Ниве» сразу восемь потенциальных новичков.

Усилить команду Первой лиги могут: защитник Петр Долгов и нападающий Даниил Сухоручко (оба — «Черноморец»), защитник Олег Береза и атакующий полузащитник Андрей Бей (оба — «Карпаты Галич»), защитник Владимир Киричук («ВПК-Агро»), хавбек Арсентий Дорошенко (ФК «Краматорск»), вингер Тарас Галас (МФА «Мункач») и защитник Олег Соколов («Левый берег»).

Киричук, Сухоручко, Дорошенко, Бей и Соколов сыграли в контрольном матче «Нивы» против «Престижа» (6:1). При этом Дорошенко, Соколов и Сухоручко отличились забитыми мяча.

В прошедшем сезоне в итоговой турнирной таблице Первой лиги «Нива» заняла пятое место. «Нива» уже официально подтвердила участие в новом сезоне ПФЛ.

Ранее было названо имя потенциального инвестора «Нивы».