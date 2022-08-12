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Украина. Первая лига
12 августа 2022, 02:27 |
13
0

На просмотре в тернопольской Ниве сразу восемь потенциальных новичков

Клуб может серьезно усилиться

12 августа 2022, 02:27 |
13
0
На просмотре в тернопольской Ниве сразу восемь потенциальных новичков
ФК Авангард. Арсентий Дорошенко

На просмотре в тернопольской «Ниве» сразу восемь потенциальных новичков.

Усилить команду Первой лиги могут: защитник Петр Долгов и нападающий Даниил Сухоручко (оба — «Черноморец»), защитник Олег Береза и атакующий полузащитник Андрей Бей (оба — «Карпаты Галич»), защитник Владимир Киричук («ВПК-Агро»), хавбек Арсентий Дорошенко (ФК «Краматорск»), вингер Тарас Галас (МФА «Мункач») и защитник Олег Соколов («Левый берег»).

Киричук, Сухоручко, Дорошенко, Бей и Соколов сыграли в контрольном матче «Нивы» против «Престижа» (6:1). При этом Дорошенко, Соколов и Сухоручко отличились забитыми мяча.

В прошедшем сезоне в итоговой турнирной таблице Первой лиги «Нива» заняла пятое место. «Нива» уже официально подтвердила участие в новом сезоне ПФЛ.

Ранее было названо имя потенциального инвестора «Нивы».

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Арсентий Дорошенко Нива Тернополь трансферы
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Источник Sportarena
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