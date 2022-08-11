Гаэль МОНФИС: «С Элиной я почти забыл про теннис. Но пару лет у меня есть»

Муж украинской теннисист Элины Свитолиной пока не собирается завершать карьеру. При этом Гаэль Монфис сейчас сосредоточен на будущем - скором рождении ребенка.

«Если в жизни какая-то плохая ситуация, ты должен находить способы, как все улучшить. У меня были приятные 3 месяца с женой. Были тяжелые времена, потому что в Европе очень жарко, и у Елины были непростые дни. Я был рядом с ней, и мы хорошо провели время, столько радостных моментов. Она сделала так, что я практически забыл о туре. И порой реальная жизнь – самая лучшая».

«Через несколько лет мы осядем вместе с детьми. Не очень скоро это произойдет. Но если честно, мне действительно все понравилось. Правда. Не всегда просто возвращаться на корты, но я все еще получаю удовольствие от игры и, думаю, у меня есть еще несколько лет в туре», - сказал Монфис.