ВИДЕО. Как двойной удар за 3 минуты нокаутировал Зарю в Румынии
Луганская команда пропустила мячи от «Университати» на 53-й и 56-й минутах
В четверг, 11 августа, в 20:30 по Киеву состоялся ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играли румынская «Университатя» и луганская «Заря» (0:3).
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Игра прошла в Крайове на стадионе «Йон Облеменко». Первый матч неделей ранее завершился победой луганского клуба (1:0).
Румынская команда весь матч имела игровое преимущество и воплотила ее в три безответных гола (3:0). Луганская «Заря» играла слабо и быстро завершила поход за еврокубком.
Во втором тайме двойной удар на 53-й и 56-й минутах нокаутировал луганскую команду.
ГОЛ! 2:0. Штефан Байарам, 53 мин
ГОЛ! 3:0. Никушор Банку, 56 мин.
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