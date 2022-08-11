ВИДЕО. Как двойной удар за 3 минуты нокаутировал Зарю в Румынии

В четверг, 11 августа, в 20:30 по Киеву состоялся ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играли румынская «Университатя» и луганская «Заря» (0:3).

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Игра прошла в Крайове на стадионе «Йон Облеменко». Первый матч неделей ранее завершился победой луганского клуба (1:0).

Румынская команда весь матч имела игровое преимущество и воплотила ее в три безответных гола (3:0). Луганская «Заря» играла слабо и быстро завершила поход за еврокубком.

Во втором тайме двойной удар на 53-й и 56-й минутах нокаутировал луганскую команду.

ГОЛ! 2:0. Штефан Байарам, 53 мин

ГОЛ! 3:0. Никушор Банку, 56 мин.