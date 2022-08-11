Президент Реала о подписании Роналду: «Опять? В 38 лет?»

Болельщики «Реала» попросили у президента клуба Флорентина Переса вернуть в команду Криштиану Роналду, который хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» ради команды Лиги чемпионов.

Однако Перес дал понять, что португалец точно не входит в его планы.

«Что, Криштиану? Снова его подписать? В 38 лет?», - сказал Перес.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории клуба, однако сам игрок пока не может найти, кто смог бы его подписать этим летом.