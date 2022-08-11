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Испания
11 августа 2022, 23:03 | Обновлено 11 августа 2022, 23:04
859
0

Президент Реала о подписании Роналду: «Опять? В 38 лет?»

Флорентино Перес не готов к таким инвестициям

11 августа 2022, 23:03 | Обновлено 11 августа 2022, 23:04
859
0
Президент Реала о подписании Роналду: «Опять? В 38 лет?»
Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики «Реала» попросили у президента клуба Флорентина Переса вернуть в команду Криштиану Роналду, который хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» ради команды Лиги чемпионов.

Однако Перес дал понять, что португалец точно не входит в его планы.

«Что, Криштиану? Снова его подписать? В 38 лет?», - сказал Перес.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории клуба, однако сам игрок пока не может найти, кто смог бы его подписать этим летом.

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Криштиану Роналду Реал Мадрид Флорентино Перес Манчестер Юнайтед
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Источник Marca
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