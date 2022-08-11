Испания11 августа 2022, 23:03 | Обновлено 11 августа 2022, 23:04
859
0
Президент Реала о подписании Роналду: «Опять? В 38 лет?»
Флорентино Перес не готов к таким инвестициям
11 августа 2022, 23:03 | Обновлено 11 августа 2022, 23:04
859
0
Болельщики «Реала» попросили у президента клуба Флорентина Переса вернуть в команду Криштиану Роналду, который хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» ради команды Лиги чемпионов.
Однако Перес дал понять, что португалец точно не входит в его планы.
«Что, Криштиану? Снова его подписать? В 38 лет?», - сказал Перес.
Роналду является лучшим бомбардиром в истории клуба, однако сам игрок пока не может найти, кто смог бы его подписать этим летом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 августа 2022, 23:54 14
Мадридская команда продолжает штамповать трофеи
Футбол | 11 августа 2022, 19:35 0
Тренер оценил две победы в контрольных матчах
Футбол | 11.08.2022, 12:00
Футбол | 11.08.2022, 16:45
Бокс | 11.08.2022, 13:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.08.2022, 18:42
09.08.2022, 19:57 34
10.08.2022, 19:35 4
10.08.2022, 03:23 2
10.08.2022, 20:20
10.08.2022, 15:05 16
10.08.2022, 17:13 1
Война