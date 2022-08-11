Лига чемпионов11 августа 2022, 22:40 |
587
1
ВИДЕО. Решающие матчи. Динамо анонсирует битву с Бенфикой
Кто выйдет в группу Лиги чемпионов?
11 августа 2022, 22:40 |
587
1
«Динамо» анонсирует матчи решающего раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики». Матчи пройдут 17 и 23 августа.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 августа 2022, 22:09 0
Но больших предложений пока нет
Футбол | 11 августа 2022, 18:32 1
Пойдет ли на такую сделку «Аталанта»?
Бокс | 11.08.2022, 13:57
Футбол | 11.08.2022, 00:15
Футбол | 11.08.2022, 16:45
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Смотрел мачт Бенфики. Ничего интересного, закономерный результат со слабой командой. Динамо гораздо сильнее. Так что надо бороться, шансы 50 на 50.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.08.2022, 17:13 1
10.08.2022, 20:20
09.08.2022, 17:01 13
11.08.2022, 12:00 1
09.08.2022, 19:57 34
09.08.2022, 18:40 1
10.08.2022, 19:13
10.08.2022, 19:35 4