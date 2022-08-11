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  4. ВИДЕО. Решающие матчи. Динамо анонсирует битву с Бенфикой
Лига чемпионов
11 августа 2022, 22:40 |
587
1

ВИДЕО. Решающие матчи. Динамо анонсирует битву с Бенфикой

Кто выйдет в группу Лиги чемпионов?

11 августа 2022, 22:40 |
587
1
ВИДЕО. Решающие матчи. Динамо анонсирует битву с Бенфикой
ФК Динамо Киев

«Динамо» анонсирует матчи решающего раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики». Матчи пройдут 17 и 23 августа.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
 Смотрел мачт Бенфики. Ничего интересного, закономерный результат со слабой командой. Динамо гораздо сильнее. Так что надо бороться, шансы 50 на 50. 
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