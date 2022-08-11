Лига конференций11 августа 2022, 19:04 | Обновлено 11 августа 2022, 19:15
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Состав Зари на ответный матч квалификации Лиги конференций
Выбор Патрика ван Леувена
11 августа 2022, 19:04 | Обновлено 11 августа 2022, 19:15
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Сегодня в 20:30 начнется ответный матч квалификации Лиги конференций между «Университатей» и «Зарей». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу украинской команды.
Состав «Зари»: Мацапура, Данченко, Имереков, Батагов, Вантух, Чурко, Назарина, Кристиан, Булеца, Кабаев, Нагнойный
В запасе: Сапутин, Жилкин, Снурницын, Бражко, Мишнев, Хлань, Алибеков, Смиян, Алефиренко, Безбородько
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