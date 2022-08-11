Состав Зари на ответный матч квалификации Лиги конференций

Сегодня в 20:30 начнется ответный матч квалификации Лиги конференций между «Университатей» и «Зарей». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу украинской команды.

Состав «Зари»: Мацапура, Данченко, Имереков, Батагов, Вантух, Чурко, Назарина, Кристиан, Булеца, Кабаев, Нагнойный

В запасе: Сапутин, Жилкин, Снурницын, Бражко, Мишнев, Хлань, Алибеков, Смиян, Алефиренко, Безбородько