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Лига конференций
11 августа 2022, 19:04 | Обновлено 11 августа 2022, 19:15
2111
0

Состав Зари на ответный матч квалификации Лиги конференций

Выбор Патрика ван Леувена

11 августа 2022, 19:04 | Обновлено 11 августа 2022, 19:15
2111
0
Состав Зари на ответный матч квалификации Лиги конференций
zarya-lugansk.com

Сегодня в 20:30 начнется ответный матч квалификации Лиги конференций между «Университатей» и «Зарей». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу украинской команды.

Состав «Зари»: Мацапура, Данченко, Имереков, Батагов, Вантух, Чурко, Назарина, Кристиан, Булеца, Кабаев, Нагнойный

В запасе: Сапутин, Жилкин, Снурницын, Бражко, Мишнев, Хлань, Алибеков, Смиян, Алефиренко, Безбородько

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Источник Sport.ua
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