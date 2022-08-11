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  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Академия Шахтера всегда давала прикурить Динамо»
Украина. Премьер лига
11 августа 2022, 18:23 |
675
8

Ефим КОНОПЛЯ: «Академия Шахтера всегда давала прикурить Динамо»

Защитник «Шахтера» сравнил академии

11 августа 2022, 18:23 |
675
8
Ефим КОНОПЛЯ: «Академия Шахтера всегда давала прикурить Динамо»
ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

Воспитанник «Шахтера» Ефим Конопля сравнил академии «Горняков» и киевского «Динамо»:

«У нас хорошая академия, которая всегда показывала уровень, конкурировала с «Динамо» и давала им прикурить. У нас всегда была борьба во всех возрастах. Практически все сборные состоят именно из игроков «Шахтера» и «Динамо».

Просто у динамовской молодежи, пожалуй, больше опыта, ведь у них меньше легионеров и у них было больше доверия со стороны руководства клуба и тренеров. Но не согласен с тем, что у них больше потенциала, чем у ребят из академии «Шахтера».

Трудно сказать, чья академия лучше и кто воспитал лучших футболистов. И там, и там есть таланты, потенциально игроки топового уровня и будущие лидеры сборной. Поэтому я не считаю, что мы будем кому-то уступать».

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Ефим Конопля Шахтер Донецк Динамо Киев
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Источник Трибуна
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Комментарии 8
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stopor2016
Коноплі більше не наливати !
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+6
DK1961
И в чем и как давали прикурить?!? Дублеры Киева (У21), да и У19 и У17 гораздо чаще  занимали 1 место. А воспитанники типа академии Шахтера носили мячики за браузилами и были в основном сидельцами на лавке. Или не так?
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+4
No name
Комлекс компексом поганяє ;)
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+3
VK-Sport
вихованці академії Динамо завжди давали прикурити майбутнім жінкам вихованців Шахтаря.
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+3
coba777
Іноді краще просто мовчати)
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+1
BekXan
І наступив ранок і розійшлися хмари грянув грім с першими проміннями сонця почали мірятися пісюнами
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0
Злий Глобинець
Золоті слова! Фінал юнацької Ліги УЄФА + Чемпіони світу Ю21, де в збірній було більшість вихованців Шахтаря.
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-2
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