Ефим КОНОПЛЯ: «Академия Шахтера всегда давала прикурить Динамо»

Воспитанник «Шахтера» Ефим Конопля сравнил академии «Горняков» и киевского «Динамо»:

«У нас хорошая академия, которая всегда показывала уровень, конкурировала с «Динамо» и давала им прикурить. У нас всегда была борьба во всех возрастах. Практически все сборные состоят именно из игроков «Шахтера» и «Динамо».

Просто у динамовской молодежи, пожалуй, больше опыта, ведь у них меньше легионеров и у них было больше доверия со стороны руководства клуба и тренеров. Но не согласен с тем, что у них больше потенциала, чем у ребят из академии «Шахтера».

Трудно сказать, чья академия лучше и кто воспитал лучших футболистов. И там, и там есть таланты, потенциально игроки топового уровня и будущие лидеры сборной. Поэтому я не считаю, что мы будем кому-то уступать».