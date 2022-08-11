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11 августа 2022, 13:24 | Обновлено 11 августа 2022, 17:26
105
0

ВИДЕО. Реал взял Суперкубок, Санчес в Марселе, ставим на Зарю

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

11 августа 2022, 13:24 | Обновлено 11 августа 2022, 17:26
105
0
ВИДЕО. Реал взял Суперкубок, Санчес в Марселе, ставим на Зарю
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Мадридский Реал выиграл Суперкубок УЕФА
2. Промоутер Фьюри опроверг бой с Чисорой
3. Марсель подписал Алексиса Санчеса
4. Барселона не может зарегистрировать Левандовски и других новичков
5. Прогноз на матч Университет - Заря

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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