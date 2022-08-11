Другие новости11 августа 2022, 13:24 | Обновлено 11 августа 2022, 17:26
105
0
ВИДЕО. Реал взял Суперкубок, Санчес в Марселе, ставим на Зарю
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
11 августа 2022, 13:24 | Обновлено 11 августа 2022, 17:26
105
0
1. Мадридский Реал выиграл Суперкубок УЕФА
2. Промоутер Фьюри опроверг бой с Чисорой
3. Марсель подписал Алексиса Санчеса
4. Барселона не может зарегистрировать Левандовски и других новичков
5. Прогноз на матч Университет - Заря
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 августа 2022, 17:59 3
Хавбек «Зари» близок к переходу в «Шахтер»
Футбол | 10 августа 2022, 23:54 14
Мадридская команда продолжает штамповать трофеи
Футбол | 11.08.2022, 12:00
Футбол | 10.08.2022, 19:35
Футбол | 11.08.2022, 13:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.08.2022, 15:05 16
09.08.2022, 18:40 1
11.08.2022, 08:53 3
09.08.2022, 17:01 13
09.08.2022, 19:57 33
10.08.2022, 17:13 1
10.08.2022, 12:12 40
10.08.2022, 00:08