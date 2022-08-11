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  4. САНИН: «Российские захватчики выкрутили даже батареи в офисе Мариуполя»
Украина. Премьер лига
11 августа 2022, 15:44 |
157
1

САНИН: «Российские захватчики выкрутили даже батареи в офисе Мариуполя»

Вице-президент футбольного клуба шокирован тем, что случилось

11 августа 2022, 15:44 |
157
1
САНИН: «Российские захватчики выкрутили даже батареи в офисе Мариуполя»
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Вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин опубликовал фото из разбитого офиса ФК «Мариуполь».

«Наши сотрудники смогли попасть в офис ФК «Мариуполь», также попавший под обстрел российских захватчиков во время осады Мариуполя. Здание и крыша офиса получили несколько прямых попаданий российских снарядов. Но ничуть не меньший ущерб нанесли действия российских мародеров внутри здания. Эти варвары не гнушаются ничем, они выкрутили даже батареи отопления и электрические розетки из стен. Все, что не смогли украсть, они испортили или уничтожили. Вот такой он, русский мир», - написал Санин в фейсбуке.

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Андрей Санин Мариуполь российско-украинская война
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mastorent
думают приедут, сдадут, пробухают
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