НАГОРНЯК: «Надеюсь, Луческу что-нибудь придумает на матчи с Бенфикой»

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк оценил шансы «Динамо» в противостоянии с «Бенфикой».

— Киевляне прошли «Фенербахче» и «Штурм». Теперь динамовцам предстоит сыграть с «Бенфикой». Какие шансы у команды Луческу?

— Если сравнить «Штурм» и «Фенербахче», турецкая команда, по моему мнению, сильнее. Матчи с «Фенербахче» были намного тяжелее, чем со «Штурмом». С «Бенфикой» очень сложно будет. Противостояние с лиссабонцами покажет, какой у «Динамо» уровень на сегодняшний день. Но я не думаю, что киевляне будут мальчиками для битья.

Хотя будет тяжело, так как «Бенфика – это не «Фенербахче» и не «Штурм». «Бенфика» имеет линию атаки очень хорошую. Нерес и компания впереди очень хорошо играют. Но, я надеюсь, что Луческу что-нибудь придумает. Посмотрим! Будем надеяться на успех киевлян, – сказал Нагорняк.

Матчи с «Бенфикой» состоятся 17 и 23 августа.