ФОТО. Интер презентовал выездной комплект формы на следующий сезон

Миланский «Интер» продемонстрировал новый комплект выездной формы команды на сезон-2022/23.

Техническим партнером стала компания Nike.

На экипировке светло-бирюзового цвета изображена карта мира, чтобы подчеркнуть международный характер клуба. Шорты и гетры нового комплекта белые, а эмблема «Интера» изменена в соответствии с цветовой гаммой футболки и находится там, где на карте расположен город Милан.