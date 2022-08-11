Италия11 августа 2022, 14:17 | Обновлено 11 августа 2022, 14:19
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ФОТО. Интер презентовал выездной комплект формы на следующий сезон
Новая амуниция выполнена в светло-бирюзовых цветах
11 августа 2022, 14:17 | Обновлено 11 августа 2022, 14:19
462
0
Миланский «Интер» продемонстрировал новый комплект выездной формы команды на сезон-2022/23.
Техническим партнером стала компания Nike.
На экипировке светло-бирюзового цвета изображена карта мира, чтобы подчеркнуть международный характер клуба. Шорты и гетры нового комплекта белые, а эмблема «Интера» изменена в соответствии с цветовой гаммой футболки и находится там, где на карте расположен город Милан.
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