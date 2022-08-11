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Италия
11 августа 2022, 14:17 | Обновлено 11 августа 2022, 14:19
462
0

ФОТО. Интер презентовал выездной комплект формы на следующий сезон

Новая амуниция выполнена в светло-бирюзовых цветах

11 августа 2022, 14:17 | Обновлено 11 августа 2022, 14:19
462
0
ФОТО. Интер презентовал выездной комплект формы на следующий сезон
ФК Интер Милан

Миланский «Интер» продемонстрировал новый комплект выездной формы команды на сезон-2022/23.

Техническим партнером стала компания Nike.

На экипировке светло-бирюзового цвета изображена карта мира, чтобы подчеркнуть международный характер клуба. Шорты и гетры нового комплекта белые, а эмблема «Интера» изменена в соответствии с цветовой гаммой футболки и находится там, где на карте расположен город Милан.

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Источник ФК Интер
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