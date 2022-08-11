Стала известна стоимость билетов на матч Динамо против Бенфики

17 августа, киевское «Динамо» сыграет первый матч в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой». Игра состоится в польской Лодзи на городском стадионе имени Владислава Крола. Начало - в 22:00 по Киеву.

Стоимость билетов составляет от 40 (324 гривны) до 150 (1 217 гривен) польских злотых в зависимости от выбранного сектора. Начиная с 14 августа, билеты можно купить в кассах, которые работают на территории стадиона. Кассы начинают работать с 11:00 по Киеву.

Ценовые категории билетов:

Отметим, что ответный поединок между командами состоится 23 августа в Лиссабоне. Начало - в 22:00.