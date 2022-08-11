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11 августа 2022, 11:44 | Обновлено 11 августа 2022, 11:45
2545
0

Умер легендарный капитан львовских Карпат

На 76-м году жизни не стало Остапа Савки

11 августа 2022, 11:44 | Обновлено 11 августа 2022, 11:45
2545
0
Умер легендарный капитан львовских Карпат
ФК Карпаты. Остап Савка

В среду, 10 августа, на 76-м году жизни не стало легендарного карпатовца Остапа Савки, выступавшего за ведущую команду Львова в 70-х.

Уроженец Дрогобыча перебрался в «Карпаты» после выступлений за родной «Нефтяник» и донецкий «Шахтер». В составе «львов» Савка провел 9 сезонов, был капитаном команды, участвовал в дебютном еврокубковом походе в 1970-м. А два года спустя Остап Владимирович записал в актив хет-трик в матче с московским «Локомотивом», который так и остается единственным для футболистов «Карпат», оформленным в Высшей лиге.

Всего за львовскую команду провел 194 матча, отличился 16-ю голами. После завершения активных выступлений работал тренером СДЮШОР «Карпаты».

 

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Источник ФК Карпаты Львов
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