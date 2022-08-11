Англия11 августа 2022, 11:18 | Обновлено 11 августа 2022, 11:31
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ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити забрались в дом болельщицы
Новое интересное видео на ютуб-канале ЕВРО-ФУТБОЛ
11 августа 2022, 11:18 | Обновлено 11 августа 2022, 11:31
2934
5
В этом ролике футболисты «Манчестер Сити» Натан Аке, Кевин Де Брюйне и Рияд Марез устроят сюрприз фанатке клуба.
Больше в нашем TelegramФОТО. Сногсшибательная подруга Карима Бензема любит красоваться в бикини
Они заберутся к ней в дом и будут там хозяйничать, пока она, ничего не подозревая будет давать интервью клубным журналистам
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Комментарии 5
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Розумію, що реклама. Але навіщо тут просування російськомовного контенту?
Показать Скрыть 2 ответа
ну, да... ни разу не постанова) в штатах за проникновение в чужой дом повязали бы на раз-два и впаяли срок и пох какого ты уровня звезда... тем более эти типы в Штатах вообще нихрена не знаменитости)
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