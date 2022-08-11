ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити забрались в дом болельщицы

В этом ролике футболисты «Манчестер Сити» Натан Аке, Кевин Де Брюйне и Рияд Марез устроят сюрприз фанатке клуба.

Больше в нашем Telegram ФОТО. Сногсшибательная подруга Карима Бензема любит красоваться в бикини

Они заберутся к ней в дом и будут там хозяйничать, пока она, ничего не подозревая будет давать интервью клубным журналистам