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Англия
11 августа 2022, 11:18 | Обновлено 11 августа 2022, 11:31
2934
5

ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити забрались в дом болельщицы

Новое интересное видео на ютуб-канале ЕВРО-ФУТБОЛ

11 августа 2022, 11:18 | Обновлено 11 августа 2022, 11:31
2934
5
ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити забрались в дом болельщицы
YouTube ЕВРО-ФУТБОЛ

В этом ролике футболисты «Манчестер Сити» Натан Аке, Кевин Де Брюйне и Рияд Марез устроят сюрприз фанатке клуба.

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Они заберутся к ней в дом и будут там хозяйничать, пока она, ничего не подозревая будет давать интервью клубным журналистам

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Источник Sport.ua
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El_Maestro
Редакторы, измените на "ВИДЕО 18+. Игроки Манчестер Сити забрались в дом болельщицы" и кликбэйт гарантирован!)
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0
ManUtd
Розумію, що реклама. Але навіщо тут просування російськомовного контенту? 
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-1
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Alehandro
ну, да... ни разу не постанова) в штатах за проникновение в чужой дом повязали бы на раз-два и впаяли срок и пох какого ты уровня звезда... тем более эти типы в Штатах вообще нихрена не знаменитости)
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-1
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