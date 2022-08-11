Англия11 августа 2022, 08:55 | Обновлено 11 августа 2022, 08:56
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ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд арендовал хавбека Лестера
Хамза Чаудри стал «шершнем»
11 августа 2022, 08:55 | Обновлено 11 августа 2022, 08:56
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Английский «Уотфорд», выбывший по итогам прошлого сезона в Чемпионшип, объявил о подписании полузащитника «Лестера» Хамзы Чаудри.
«Шершни» арендовали 24-летнего центрального хавбека до конца сезона-2022/23, после чего смогут его выкупить.
Ориентировочная трансферная стоимость Чаудри оценивается в 4 миллиона евро.
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