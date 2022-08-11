ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд арендовал хавбека Лестера

Английский «Уотфорд», выбывший по итогам прошлого сезона в Чемпионшип, объявил о подписании полузащитника «Лестера» Хамзы Чаудри.

«Шершни» арендовали 24-летнего центрального хавбека до конца сезона-2022/23, после чего смогут его выкупить.

Ориентировочная трансферная стоимость Чаудри оценивается в 4 миллиона евро.