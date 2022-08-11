Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд арендовал хавбека Лестера
Англия
11 августа 2022, 08:55 | Обновлено 11 августа 2022, 08:56
210
0

ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд арендовал хавбека Лестера

Хамза Чаудри стал «шершнем»

11 августа 2022, 08:55 | Обновлено 11 августа 2022, 08:56
210
0
ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд арендовал хавбека Лестера
ФК Уотфорд. Хамза Чаудри

Английский «Уотфорд», выбывший по итогам прошлого сезона в Чемпионшип, объявил о подписании полузащитника «Лестера» Хамзы Чаудри.

«Шершни» арендовали 24-летнего центрального хавбека до конца сезона-2022/23, после чего смогут его выкупить.

Ориентировочная трансферная стоимость Чаудри оценивается в 4 миллиона евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал Алексиса Санчеса
На место Зинченко. Манчестер Сити нацелился на защитника Боруссии Дортмунд
ОФИЦИАЛЬНО. Монако арендовал защитника Челси
Лестер Уотфорд трансферы трансферы АПЛ аренда игрока Хамза Чаудри
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Уотфорд
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Айнтрахт – 2:0. Алаба и Бензема принесли трофей! Видео голов и обзор
Футбол | 11 августа 2022, 00:15 0
Реал – Айнтрахт – 2:0. Алаба и Бензема принесли трофей! Видео голов и обзор
Реал – Айнтрахт – 2:0. Алаба и Бензема принесли трофей! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок УЕФА, который прошел в Хельсинки

1 дуэль из 16, 0 ударов по воротам. Почему Беседин провалил игру со Штурмом
Футбол | 10 августа 2022, 11:38 24
1 дуэль из 16, 0 ударов по воротам. Почему Беседин провалил игру со Штурмом
1 дуэль из 16, 0 ударов по воротам. Почему Беседин провалил игру со Штурмом

Статистика говорит не в пользу форварда «Динамо»

ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая красотка, похитившая сердце Георгия Цитаишвили
Футбол | 10.08.2022, 09:19
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая красотка, похитившая сердце Георгия Цитаишвили
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая красотка, похитившая сердце Георгия Цитаишвили
ВИДЕО. Бразильский трюк. 77-летний Луческу и эффектная попытка приема мяча
Футбол | 10.08.2022, 16:14
ВИДЕО. Бразильский трюк. 77-летний Луческу и эффектная попытка приема мяча
ВИДЕО. Бразильский трюк. 77-летний Луческу и эффектная попытка приема мяча
Реал сравнялся с лидерами. Кто выиграл больше всего Суперкубков УЕФА?
Футбол | 11.08.2022, 00:35
Реал сравнялся с лидерами. Кто выиграл больше всего Суперкубков УЕФА?
Реал сравнялся с лидерами. Кто выиграл больше всего Суперкубков УЕФА?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
09.08.2022, 14:20 4
Бокс
Беседин – слабое звено, удаление в нашу пользу и роль Цыганкова
Беседин – слабое звено, удаление в нашу пользу и роль Цыганкова
10.08.2022, 12:12 40
Футбол
Бывший футболист Буковины погиб на фронте
Бывший футболист Буковины погиб на фронте
10.08.2022, 00:08
Война
В сети появился календарь первого круга УПЛ
В сети появился календарь первого круга УПЛ
09.08.2022, 17:51 4
Футбол
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
09.08.2022, 12:35 21
Другие виды
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
10.08.2022, 14:00 1
Футбол
ВИДЕО. Усик показал, как будет выбивать дух из Джошуа
ВИДЕО. Усик показал, как будет выбивать дух из Джошуа
10.08.2022, 20:20
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»
ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»
10.08.2022, 02:40 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности