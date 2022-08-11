Италия11 августа 2022, 08:36 | Обновлено 11 августа 2022, 08:45
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Куадрадо вернулся к тренировкам с Ювентусом
Колумбиец восстанавливается после проблем со здоровьем
11 августа 2022, 08:36 | Обновлено 11 августа 2022, 08:45
84
0
Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо боролся с гастроэнтеритом, что не позволило ему тренироваться и сыграть с «Атлетико» в товарищеском матче, который «старая синьора» проиграла со счетом 0:4.
Неизвестно, сколько времени ему понадобится, чтобы восстановиться, но вчера, 10 августа, колумбийский игрок тренировался в полную силу.
«Ювентус» начнет новый сезон в Серии А 15 августа матчем против «Сассуоло».
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