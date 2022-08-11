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Италия
11 августа 2022, 08:36 | Обновлено 11 августа 2022, 08:45
84
0

Куадрадо вернулся к тренировкам с Ювентусом

Колумбиец восстанавливается после проблем со здоровьем

11 августа 2022, 08:36 | Обновлено 11 августа 2022, 08:45
84
0
Куадрадо вернулся к тренировкам с Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Куадрадо

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо боролся с гастроэнтеритом, что не позволило ему тренироваться и сыграть с «Атлетико» в товарищеском матче, который «старая синьора» проиграла со счетом 0:4.

Неизвестно, сколько времени ему понадобится, чтобы восстановиться, но вчера, 10 августа, колумбийский игрок тренировался в полную силу.

«Ювентус» начнет новый сезон в Серии А 15 августа матчем против «Сассуоло».

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Источник Football-Italia
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