Берарди хочет продлить контракт с Сассуоло

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди может задержаться в итальянском клубе. Футболист близок к продлению контракта.

Ранее Берарди собирался уйти, но ситуация изменилась. После того как переход в «Ювентус» не состоялся, нападающий решил задержаться в «Сассуоло», где является самым высокооплачиваемым игроком.

Действующий контракт Берарди истекает летом 2027. По новому договору он получит существенную прибавку к окладу.