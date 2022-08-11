Италия11 августа 2022, 07:19 | Обновлено 11 августа 2022, 07:26
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Берарди хочет продлить контракт с Сассуоло
Нападающий решил задержаться в нынешнем клубе
11 августа 2022, 07:19 | Обновлено 11 августа 2022, 07:26
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Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди может задержаться в итальянском клубе. Футболист близок к продлению контракта.
Ранее Берарди собирался уйти, но ситуация изменилась. После того как переход в «Ювентус» не состоялся, нападающий решил задержаться в «Сассуоло», где является самым высокооплачиваемым игроком.
Действующий контракт Берарди истекает летом 2027. По новому договору он получит существенную прибавку к окладу.
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