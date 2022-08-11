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Италия
11 августа 2022, 07:19 | Обновлено 11 августа 2022, 07:26
77
0

Берарди хочет продлить контракт с Сассуоло

Нападающий решил задержаться в нынешнем клубе

11 августа 2022, 07:19 | Обновлено 11 августа 2022, 07:26
77
0
Берарди хочет продлить контракт с Сассуоло
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Берарди

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди может задержаться в итальянском клубе. Футболист близок к продлению контракта.

Ранее Берарди собирался уйти, но ситуация изменилась. После того как переход в «Ювентус» не состоялся, нападающий решил задержаться в «Сассуоло», где является самым высокооплачиваемым игроком.

Действующий контракт Берарди истекает летом 2027. По новому договору он получит существенную прибавку к окладу.

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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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