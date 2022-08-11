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  4. На место Зинченко. Манчестер Сити нацелился на защитника Боруссии Дортмунд
Англия
11 августа 2022, 04:50 |
19
0

На место Зинченко. Манчестер Сити нацелился на защитника Боруссии Дортмунд

Рафаэл Геррейру может перейти в АПЛ

11 августа 2022, 04:50 |
19
0
На место Зинченко. Манчестер Сити нацелился на защитника Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Геррейру

«Манчестер Сити» продолжает поиски игрока на позицию левого защитника, где возник дефицит кадров после ухода Александра Зинченко в «Арсенал». Ранее чемпионы Англии проиграли «Челси» борьбу за Марка Кукурелью.

Теперь «Манчестер Сити» обратили свое внимание на защитника «Боруссии» Дортмунд Рафаэла Геррейру. В его услугах заинтересован лично Пеп Гвардиола.

В прошлом сезоне на счету Геррейру 5 голов и 4 ассиста в 28 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего португальца оценивается в 25 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года.

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Источник Sky Sports
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