На место Зинченко. Манчестер Сити нацелился на защитника Боруссии Дортмунд

«Манчестер Сити» продолжает поиски игрока на позицию левого защитника, где возник дефицит кадров после ухода Александра Зинченко в «Арсенал». Ранее чемпионы Англии проиграли «Челси» борьбу за Марка Кукурелью.

Теперь «Манчестер Сити» обратили свое внимание на защитника «Боруссии» Дортмунд Рафаэла Геррейру. В его услугах заинтересован лично Пеп Гвардиола.

В прошлом сезоне на счету Геррейру 5 голов и 4 ассиста в 28 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего португальца оценивается в 25 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года.