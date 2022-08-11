ОФИЦИАЛЬНО. Монако арендовал защитника Челси

«Монако» официально сообщил о подписании центрального защитника «Челси» Маланга Сарра. Речь идет об аренде до конца сезона.

Свою профессиональную карьеру Сарр начинал именно в Лиге 1. Он является воспитанником «Ниццы», откуда и перешел в «Челси» летом 2020 года.

В прошлом сезоне на счету Сарра 21 матч за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего француза оценивается в 8 миллионов евро.