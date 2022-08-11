Франция11 августа 2022, 04:31 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Монако арендовал защитника Челси
Маланг Сарр вернулся в Лигу 1
11 августа 2022, 04:31 |
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«Монако» официально сообщил о подписании центрального защитника «Челси» Маланга Сарра. Речь идет об аренде до конца сезона.
Свою профессиональную карьеру Сарр начинал именно в Лиге 1. Он является воспитанником «Ниццы», откуда и перешел в «Челси» летом 2020 года.
В прошлом сезоне на счету Сарра 21 матч за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего француза оценивается в 8 миллионов евро.
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