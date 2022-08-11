Англия11 августа 2022, 04:15 |
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Экс-игрок Зари может перейти в клуб АПЛ
Деннис Бонавентуре может покинуть «Уотфорд»
11 августа 2022, 04:15 |
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Клуб АПЛ «Ноттингем Форест» проявляет интерес к вингеру «Уотфорда» Эммануэлю Бонавентуре Деннису. Об этом сообщают английские СМИ.
Речь идет об аренде с правом выкупа. «Уотфорд» хочет за своего игрока 20 миллионов фунтов. В прошлом сезоне «Уотфорд» вылетел из АПЛ, теперь у Бонавентуре есть шанс вернуться в элиту английского футбола.
В прошлом сезоне на счету Бонавентуре 10 голов и 6 ассистов в 33 матчах АПЛ за «Уотфорд». В 2016 – 2017 годах24-летний нигериец выступал за луганскую «Зарю».
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