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Англия
11 августа 2022, 04:15 |
77
0

Экс-игрок Зари может перейти в клуб АПЛ

Деннис Бонавентуре может покинуть «Уотфорд»

11 августа 2022, 04:15 |
77
0
Экс-игрок Зари может перейти в клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб АПЛ «Ноттингем Форест» проявляет интерес к вингеру «Уотфорда» Эммануэлю Бонавентуре Деннису. Об этом сообщают английские СМИ.

Речь идет об аренде с правом выкупа. «Уотфорд» хочет за своего игрока 20 миллионов фунтов. В прошлом сезоне «Уотфорд» вылетел из АПЛ, теперь у Бонавентуре есть шанс вернуться в элиту английского футбола.

В прошлом сезоне на счету Бонавентуре 10 голов и 6 ассистов в 33 матчах АПЛ за «Уотфорд». В 2016 – 2017 годах24-летний нигериец выступал за луганскую «Зарю».

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Источник Sky Sports
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