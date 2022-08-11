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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм подписал защитника Вест Хэма
Англия
11 августа 2022, 02:38 |
52
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм подписал защитника Вест Хэма

Исса Диоп перешел в клуб Манора Соломона

11 августа 2022, 02:38 |
52
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм подписал защитника Вест Хэма
ФК Фулхэм. Исса Диоп

«Фулхэм» официально сообщил о подписании центрального защитника «Вест Хэма» Исса Диопа. Контракт рассчитан на пять лет.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 15 миллионов фунтов (17,8 миллиона евро).

Диоп выступал за «Вест Хэм» с лета 2018 года. В прошлом сезоне на счету 25-летнего француза 1 гол и 2 ассиста в 25 матчах во всех турнирах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fulham Football Club (@fulhamfc)

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Источник ФК Фулхэм
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