Англия11 августа 2022, 02:38 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм подписал защитника Вест Хэма
Исса Диоп перешел в клуб Манора Соломона
11 августа 2022, 02:38 |
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«Фулхэм» официально сообщил о подписании центрального защитника «Вест Хэма» Исса Диопа. Контракт рассчитан на пять лет.
Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 15 миллионов фунтов (17,8 миллиона евро).
Диоп выступал за «Вест Хэм» с лета 2018 года. В прошлом сезоне на счету 25-летнего француза 1 гол и 2 ассиста в 25 матчах во всех турнирах.
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