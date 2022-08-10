Суперкубок УЕФА10 августа 2022, 23:36 | Обновлено 10 августа 2022, 23:49
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ВИДЕО. Бензема обошел легендарного Рауля по количеству голов за Реал
Теперь Карим уступает лишь Криштиану Роналду
10 августа 2022, 23:36 | Обновлено 10 августа 2022, 23:49
578
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Нападающий «Реала» Карим Бензема удвоил преимущество мадридского клуба в матче за Суперкубок УЕФА, отличившись на 65-й минуте против «Айнтрахта».
Для француза это был 324-й гол в составе «сливочных». По этому показателю Бензема обошел Рауля (323) и теперь уступает лишь португальцу Криштиану Роналду (450).
На четвертом месте – легенда 50-х и 60-х Альфредо ди Стефано (308).
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