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  4. ВИДЕО. Бензема обошел легендарного Рауля по количеству голов за Реал
Суперкубок УЕФА
10 августа 2022, 23:36 | Обновлено 10 августа 2022, 23:49
578
0

ВИДЕО. Бензема обошел легендарного Рауля по количеству голов за Реал

Теперь Карим уступает лишь Криштиану Роналду

10 августа 2022, 23:36 | Обновлено 10 августа 2022, 23:49
578
0
ВИДЕО. Бензема обошел легендарного Рауля по количеству голов за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема удвоил преимущество мадридского клуба в матче за Суперкубок УЕФА, отличившись на 65-й минуте против «Айнтрахта».

Для француза это был 324-й гол в составе «сливочных». По этому показателю Бензема обошел Рауля (323) и теперь уступает лишь португальцу Криштиану Роналду (450).

На четвертом месте – легенда 50-х и 60-х Альфредо ди Стефано (308).

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Карим Бензема Суперкубок УЕФА Реал Мадрид Айнтрахт Франкфурт Реал - Айнтрахт видео голов и обзор
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Источник Gracenote Live
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