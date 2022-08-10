ВИДЕО. Бензема обошел легендарного Рауля по количеству голов за Реал

Нападающий «Реала» Карим Бензема удвоил преимущество мадридского клуба в матче за Суперкубок УЕФА, отличившись на 65-й минуте против «Айнтрахта».

Для француза это был 324-й гол в составе «сливочных». По этому показателю Бензема обошел Рауля (323) и теперь уступает лишь португальцу Криштиану Роналду (450).

На четвертом месте – легенда 50-х и 60-х Альфредо ди Стефано (308).