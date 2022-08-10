Бенфика сообщила о кончине легендарного хавбека, призера Евро-1984

Легендарный экс-полузащитник «Бенфики» и сборной Португалии Фернанду Шалана скончался сегодня утром в Португалии, о чем сообщил официальный сайт лиссабонского клуба.

Шалане было 63 года. О причинах смерти не сообщается.

Фернанду Шалана присоединился к «Бенфике», когда ему было всего 15 лет. В итоге в составе лиссабонского гранда хавбек провел 13 сезонов (1974-1984 и 1987-1990) и 6 раз становился чемпионом Португалии.

За сборную Португалии Шалана провел 27 матчей, и в ее рядах становился «бронзовым» призером Евро-1984.

После завершения карьеры футболиста Шалана работал тренером, преимущественно в юношеских командах. Последним местом работы для него стал пост ассистента главного тренера «Бенфики» U-17, на котором он отработал с 2010 по 2018 годы.