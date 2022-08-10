Бенфика сообщила о кончине легендарного хавбека, призера Евро-1984
Фернанду Шалана провел 13 сезонов за лиссабонских «орлов»
Легендарный экс-полузащитник «Бенфики» и сборной Португалии Фернанду Шалана скончался сегодня утром в Португалии, о чем сообщил официальный сайт лиссабонского клуба.
Шалане было 63 года. О причинах смерти не сообщается.
Фернанду Шалана присоединился к «Бенфике», когда ему было всего 15 лет. В итоге в составе лиссабонского гранда хавбек провел 13 сезонов (1974-1984 и 1987-1990) и 6 раз становился чемпионом Португалии.
За сборную Португалии Шалана провел 27 матчей, и в ее рядах становился «бронзовым» призером Евро-1984.
После завершения карьеры футболиста Шалана работал тренером, преимущественно в юношеских командах. Последним местом работы для него стал пост ассистента главного тренера «Бенфики» U-17, на котором он отработал с 2010 по 2018 годы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
10 августа в 22:00 в Хельсинки пройдет матч за первый евротрофей сезона
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги