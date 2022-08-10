ВИДЕО. Заря провела тренировку перед матчем с Университатей

Луганская «Заря» в Румынии в преддверии второй игры третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Университати» провела тренировку.

Сама игра состоится на стадионе «Ион Облеменко» в четверг, 11 августа и начнется в 20:30 по румынскому и киевскому времени.