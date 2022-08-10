Лига конференций10 августа 2022, 22:42 | Обновлено 10 августа 2022, 22:43
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ВИДЕО. Заря провела тренировку перед матчем с Университатей
Встреча состоится в четверг
10 августа 2022, 22:42 | Обновлено 10 августа 2022, 22:43
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Луганская «Заря» в Румынии в преддверии второй игры третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Университати» провела тренировку.
Сама игра состоится на стадионе «Ион Облеменко» в четверг, 11 августа и начнется в 20:30 по румынскому и киевскому времени.
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