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Лига конференций
10 августа 2022, 22:42 | Обновлено 10 августа 2022, 22:43
73
0

ВИДЕО. Заря провела тренировку перед матчем с Университатей

Встреча состоится в четверг

10 августа 2022, 22:42 | Обновлено 10 августа 2022, 22:43
73
0
ВИДЕО. Заря провела тренировку перед матчем с Университатей
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» в Румынии в преддверии второй игры третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Университати» провела тренировку.

Сама игра состоится на стадионе «Ион Облеменко» в четверг, 11 августа и начнется в 20:30 по румынскому и киевскому времени.

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Университатя Крайова Заря Луганск Лига конференций Патрик ван Леувен Университатя - Заря видео
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Источник ФК Заря
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