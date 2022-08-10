ATP10 августа 2022, 22:28 |
49
0
Надаль подтвердил, что сыграет на Мастерсе в Цинциннати
Завтра Рафа вылетает в США
10 августа 2022, 22:28 |
49
0
22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль на следующей неделе выступит на хардовом Мастерсе в Цинциннати.
Испанец сообщил об этом в социальных сетях. Завтра Рафа вылетает в США.
Отметим, что Надаль пропускает Мастерс в Монреале, который проходит на этой неделе. Последним турниром Рафаэля был Уимблдон, где он снялся перед полуфиналом из-за травмы мышц живота.
В Цинциннати Надаль побеждал один раз – в 2013 году.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 августа 2022, 12:12 40
Обозреватель Sport.ua рецензирует непростую победу «бело-синих» в Граце
Футбол | 10 августа 2022, 17:13 1
Решающий раунд для киевлян
Теннис | 09.08.2022, 16:49
Футбол | 10.08.2022, 00:45
Футбол | 10.08.2022, 15:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.08.2022, 02:59 24
10.08.2022, 02:40 26
09.08.2022, 01:30 12
Другие виды
10.08.2022, 14:00 1
09.08.2022, 07:39 3
10.08.2022, 10:26 6
09.08.2022, 13:45