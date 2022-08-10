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ATP
10 августа 2022, 22:28 |
49
0

Надаль подтвердил, что сыграет на Мастерсе в Цинциннати

Завтра Рафа вылетает в США

10 августа 2022, 22:28 |
49
0
Надаль подтвердил, что сыграет на Мастерсе в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль на следующей неделе выступит на хардовом Мастерсе в Цинциннати.

Испанец сообщил об этом в социальных сетях. Завтра Рафа вылетает в США. 

Отметим, что Надаль пропускает Мастерс в Монреале, который проходит на этой неделе. Последним турниром Рафаэля был Уимблдон, где он снялся перед полуфиналом из-за травмы мышц живота.

В Цинциннати Надаль побеждал один раз – в 2013 году.

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Источник Sport.ua
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