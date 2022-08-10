Надаль подтвердил, что сыграет на Мастерсе в Цинциннати

22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль на следующей неделе выступит на хардовом Мастерсе в Цинциннати.

Испанец сообщил об этом в социальных сетях. Завтра Рафа вылетает в США.

Отметим, что Надаль пропускает Мастерс в Монреале, который проходит на этой неделе. Последним турниром Рафаэля был Уимблдон, где он снялся перед полуфиналом из-за травмы мышц живота.

В Цинциннати Надаль побеждал один раз – в 2013 году.