Патрик ван ЛЕУВЕН: «Заря показывает себя так, как я бы и хотел»

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен поделился ожиданиями от ответного матча с командой «Университатя» Крайова.

– Наш соперник чемпионат в своей стране начал, а мы еще нет. Поэтому мы сейчас концентрируемся на предстоящем поединке. В нашем составе все хорошо, все футболисты тренировались в полном объеме, мы готовы ко второму матчу.

– Какая, по вашему мнению, будет игра вашей команды, и что можно ожидать от соперника?

– У нас была такая же подготовка, как и на прошлый матч. Команда показывает себя так, как я бы хотел. Для нас это вторая официальная игра. Готовились очень серьезно. Ребята хорошо работают на тренировках и на всех матчах, которые мы играли. Поэтому все у нас будет хорошо.

– Возможно, вы что-то изменили в игре из-за того, что в «Университате» сменился тренер?

– Это абсолютно естественно для футбола, когда меняется тренер в команде. Для нас это ничего не меняет. Новый тренер для их команды может что-то изменить, но не много для нас, я так думаю.

– Вы считаете, что игра примет другой характер из-за смены тренера?

– С тактической точки зрения это будет совсем другая игра, потому что это второй матч. Мы считаемся лидерами, ведь одержали победу в первом поединке. Мы настроены сохранить наше преимущество и пройти дальше. Мы для этого готовимся, тренируемся каждый день. Конечно, эта игра будет носить другой характер. Мы готовы к этому.

– Сможет ли минимальное преимущество помочь Вам квалифицироваться в следующий тур?

– Завтра каждый: от игрока до персонала клуба будет делать все возможное, чтобы команда прошла дальше, мы уверены в своих силах.

– Удивлены сменой тренера у соперника?

– Честно говоря, нет. Потому что я немного знаком с румынским футболом, а для них такая практика – это нормально. Но это практикуется не только в румынском, но и в мировом футболе в целом.

Иногда владельцы клубов считают, что быстрыми изменениями они могут внести коррективы в настроение команды или психологическое состояние. Это их решение, но я как тренер с уважением отношусь к наставнику, который работал раньше. Это радикальный поступок на старте сезона, но это право владельца клуба, – сказал ван Леувен.

Матч состоится 11 августа, начало в 20:30 по Киеву.