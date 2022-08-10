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  4. Вячеслав ЧУРКО: «Наше физическое состояние лучше, чем у соперников»
Лига конференций
10 августа 2022, 21:28 | Обновлено 10 августа 2022, 21:51
402
0

Вячеслав ЧУРКО: «Наше физическое состояние лучше, чем у соперников»

Полузащитник «Зари» – о предстоящем матче с «Университатей»

10 августа 2022, 21:28 | Обновлено 10 августа 2022, 21:51
402
0
Вячеслав ЧУРКО: «Наше физическое состояние лучше, чем у соперников»
ФК Заря Луганск. Вячеслав Чурко

Полузащитник «Зари» Вячеслав Чурко поделился ожиданиями перед завтрашней игрой с румынским клубом «Университатя».

- Думаю, что однозначно матч будет сложным. Но, по моему мнению, у нас физическое состояние лучше из-за того, что наш соперник играл три дня назад. Также мы на прошлой неделе победили. Морально нам это поможет.

Команда хорошо себя чувствует. Та небольшая усталость, которая была после игры, уже давно прошла, и мы готовы к новому поединку. Мы готовились плодотворно, проводили товарищеские матчи на собрании. Даже если бы у нас еще не было официальных игр, команда все равно находилась бы в хорошей форме.

- В первом матче результат был 1:0 в вашу пользу. Как вы думаете, будет ли больше в этой игре?
- Я думаю, что счет в первом поединке был маловат, мы хотели забить еще, но не все получалось, где-то не хватило фарта. Надеюсь, что в завтрашнем матче мы создадим еще больше моментов и сможем их реализовать, – сказал Чурко.

Стартовый свисток арбитра раздастся в 20:30 по киевскому времени.

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Источник ФК Заря
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