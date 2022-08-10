Манчестер Сити нашел замену Зинченко в Андерлехте
«Горожане» за 15 миллионов евро хотят подписать Серхио Гомеса
«Манчестер Сити» завершает трансфер левого защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса.
По информации Фабрицио Романо, сумма перехода составит около 15 млн. евро.
Сообщается, что «горожане» намерены оставить 21-летнего испанского защитника в первой команде, а не отдавать его в аренду.
Отметим, что Гомес станет заменой украинцу Александру Зинченко, который летом перешел в «Арсенал».
21-летний испанец провел прекрасный минувший сезон, сделав 15 результативных передач в 49-ти матчах.
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