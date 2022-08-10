Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити нашел замену Зинченко в Андерлехте
Англия
10 августа 2022, 21:15 | Обновлено 10 августа 2022, 21:16
535
0

Манчестер Сити нашел замену Зинченко в Андерлехте

«Горожане» за 15 миллионов евро хотят подписать Серхио Гомеса

10 августа 2022, 21:15 | Обновлено 10 августа 2022, 21:16
535
0
Манчестер Сити нашел замену Зинченко в Андерлехте
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Гомес

«Манчестер Сити» завершает трансфер левого защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса.

По информации Фабрицио Романо, сумма перехода составит около 15 млн. евро.

Сообщается, что «горожане» намерены оставить 21-летнего испанского защитника в первой команде, а не отдавать его в аренду.

Отметим, что Гомес станет заменой украинцу Александру Зинченко, который летом перешел в «Арсенал».

21-летний испанец провел прекрасный минувший сезон, сделав 15 результативных передач в 49-ти матчах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок итальянской Серии А объявил о покупке экс-бека Динамо
Бенфика может продать еще одного форварда перед матчами с Динамо
МЮ отказался. Челси близок к подписанию Де Йонга
Серхио Гомес Андерлехт Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики
Футбол | 10 августа 2022, 00:23 2
Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики
Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики

Поединки киевлян в 4-м раунде квалификации состоятся 17 и 23 августа

Роман БЕЗУС: «Отдать детей в русскую школу? Это исключено»
Футбол | 10 августа 2022, 13:33 3
Роман БЕЗУС: «Отдать детей в русскую школу? Это исключено»
Роман БЕЗУС: «Отдать детей в русскую школу? Это исключено»

Украинский хавбек – о переходе в «Омонию»

Стало известно, какие каналы покажут матч Университатя – Заря
Футбол | 10.08.2022, 19:35
Стало известно, какие каналы покажут матч Университатя – Заря
Стало известно, какие каналы покажут матч Университатя – Заря
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 10.08.2022, 14:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма
Футбол | 10.08.2022, 00:01
Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма
Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
09.08.2022, 12:35 21
Другие виды
Мужская сборная Украины проиграла Литве и закончила Олимпиаду вне топ-25
Мужская сборная Украины проиграла Литве и закончила Олимпиаду вне топ-25
09.08.2022, 13:40 2
Другие виды
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
10.08.2022, 10:26 5
Футбол
Динамо рассказало, кто покажет матчи квалификации ЛЧ против Бенфики
Динамо рассказало, кто покажет матчи квалификации ЛЧ против Бенфики
10.08.2022, 15:05 12
Футбол
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
09.08.2022, 02:59 24
Футбол
Фьюри официально объявил о возвращении в бокс и представил тренера
Фьюри официально объявил о возвращении в бокс и представил тренера
09.08.2022, 18:05 9
Бокс
Генштаб: «ВСУ обезвредили российскую разведгруппу в Донецкой области»
Генштаб: «ВСУ обезвредили российскую разведгруппу в Донецкой области»
09.08.2022, 07:39 3
Война
В сети появился календарь первого круга УПЛ
В сети появился календарь первого круга УПЛ
09.08.2022, 17:51 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности