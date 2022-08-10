Манчестер Сити нашел замену Зинченко в Андерлехте

«Манчестер Сити» завершает трансфер левого защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса.

По информации Фабрицио Романо, сумма перехода составит около 15 млн. евро.

Сообщается, что «горожане» намерены оставить 21-летнего испанского защитника в первой команде, а не отдавать его в аренду.

Отметим, что Гомес станет заменой украинцу Александру Зинченко, который летом перешел в «Арсенал».

21-летний испанец провел прекрасный минувший сезон, сделав 15 результативных передач в 49-ти матчах.