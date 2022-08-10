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Другие новости
10 августа 2022, 17:35 | Обновлено 10 августа 2022, 19:29
17
0

ВИДЕО. Русин в Заре, перепалка Фьюри и Чисоры, ставим на Реал Мадрид

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

10 августа 2022, 17:35 | Обновлено 10 августа 2022, 19:29
17
0
ВИДЕО. Русин в Заре, перепалка Фьюри и Чисоры, ставим на Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Назарий Русин – игрок Зари
2. Тайсон Фьюри бросил вызов Чисори
3. Промоутер Фьюри обсудил с командой Усика вероятный бой за все пояса
4. Прогноз на матч Реал Мадрид – Айнтрахт Франкфурт

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Источник Sport.ua
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