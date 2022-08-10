Другие новости10 августа 2022, 17:35 | Обновлено 10 августа 2022, 19:29
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ВИДЕО. Русин в Заре, перепалка Фьюри и Чисоры, ставим на Реал Мадрид
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
10 августа 2022, 17:35 | Обновлено 10 августа 2022, 19:29
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1. Назарий Русин – игрок Зари
2. Тайсон Фьюри бросил вызов Чисори
3. Промоутер Фьюри обсудил с командой Усика вероятный бой за все пояса
4. Прогноз на матч Реал Мадрид – Айнтрахт Франкфурт
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