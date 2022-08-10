ВИДЕО. Русин в Заре, перепалка Фьюри и Чисоры, ставим на Реал Мадрид

1. Назарий Русин – игрок Зари

2. Тайсон Фьюри бросил вызов Чисори

3. Промоутер Фьюри обсудил с командой Усика вероятный бой за все пояса

4. Прогноз на матч Реал Мадрид – Айнтрахт Франкфурт

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.