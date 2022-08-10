Стало известно, какие каналы покажут матч Университатя – Заря

В четверг, 11 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Университатя» (Крайова, Румыния) и луганская «Заря».

Ответный матч «Университатя» – «Заря» будет транслировать в прямом эфире Setanta Sports, а с 15 минутной задержкой посмотреть игру можно будет на канале «2+2».

Первая встреча завершилась в пользу украинского клуба (1:0).

Поединок пройдет в городе Крайова на стадионе «Ион Облеменко», стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.