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Лига конференций
10 августа 2022, 19:35 |
1284
0

Стало известно, какие каналы покажут матч Университатя – Заря

На одном будет трансляция с задержкой

10 августа 2022, 19:35 |
1284
0
Стало известно, какие каналы покажут матч Университатя – Заря
ФК Заря Луганск

В четверг, 11 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Университатя» (Крайова, Румыния) и луганская «Заря».

Ответный матч «Университатя» – «Заря» будет транслировать в прямом эфире Setanta Sports, а с 15 минутной задержкой посмотреть игру можно будет на канале «2+2».

Первая встреча завершилась в пользу украинского клуба (1:0).

Поединок пройдет в городе Крайова на стадионе «Ион Облеменко», стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

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Университатя Крайова Заря Луганск Лига конференций Университатя - Заря телетрансляции
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Источник ФК Заря
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