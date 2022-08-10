ATP10 августа 2022, 20:05 | Обновлено 10 августа 2022, 20:16
73
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Алексей Крутых проиграл во втором круге грунтового челленджера в Германии
Украинский теннисист разгромно уступил первому сеяному
10 августа 2022, 20:05 | Обновлено 10 августа 2022, 20:16
73
0
Алексей Крутых (Украина, ATP 277) в 1/8 финала грунтового челленджера в Мербуше (Германия) проиграл испанцу Бернабе Сапате Миральесу (АТР 89) в двух сетах за 1 час и 15 минут.
ATP челленджер Мербуш (Германия). Грунт. 1/8 финала
Алексей Крутых (Украина) – Бернабе Сапата Миральес (Испания) – 1:6, 2:6
Отметим, что ранее с турнира снялся Виталий Сачко из-за болезни.
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