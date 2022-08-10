Алексей Крутых проиграл во втором круге грунтового челленджера в Германии

Алексей Крутых (Украина, ATP 277) в 1/8 финала грунтового челленджера в Мербуше (Германия) проиграл испанцу Бернабе Сапате Миральесу (АТР 89) в двух сетах за 1 час и 15 минут.

ATP челленджер Мербуш (Германия). Грунт. 1/8 финала

Алексей Крутых (Украина) – Бернабе Сапата Миральес (Испания) – 1:6, 2:6

Отметим, что ранее с турнира снялся Виталий Сачко из-за болезни.