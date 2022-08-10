Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алексей Крутых проиграл во втором круге грунтового челленджера в Германии
ATP
10 августа 2022, 20:05 | Обновлено 10 августа 2022, 20:16
73
0

Алексей Крутых проиграл во втором круге грунтового челленджера в Германии

Украинский теннисист разгромно уступил первому сеяному

10 августа 2022, 20:05 | Обновлено 10 августа 2022, 20:16
73
0
Алексей Крутых проиграл во втором круге грунтового челленджера в Германии
ФТУ. Алексей Крутых

Алексей Крутых (Украина, ATP 277) в 1/8 финала грунтового челленджера в Мербуше (Германия) проиграл испанцу Бернабе Сапате Миральесу (АТР 89) в двух сетах за 1 час и 15 минут.

ATP челленджер Мербуш (Германия). Грунт. 1/8 финала

Алексей Крутых (Украина) – Бернабе Сапата Миральес (Испания) – 1:6, 2:6

Отметим, что ранее с турнира снялся Виталий Сачко из-за болезни.

По теме:
Крутых сыграет с первым сеяным в Германии, Овчаренко стартует в Италии
Сестры Киченок сыграют в Торонто, Сачко в Мербуше, Бондаренко в США
Алексей Крутых стартовал с победы на челленджере в Германии
Алексей Крутых Бернабе Сапата Миральес ATP Мербуш
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор
Футбол | 10 августа 2022, 00:10 3
Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор
Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного поединка Q3 Лиги чемпионов

Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
Футбол | 10 августа 2022, 10:26 5
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»

Специалист – о победе «Динамо» над «Штурмом»

Кубок Билли Джин Кинг. Япония назвала место проведения матча с Украиной
Теннис | 09.08.2022, 16:49
Кубок Билли Джин Кинг. Япония назвала место проведения матча с Украиной
Кубок Билли Джин Кинг. Япония назвала место проведения матча с Украиной
Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча
Футбол | 10.08.2022, 00:45
Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча
Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча
Роман БЕЗУС: «Отдать детей в русскую школу? Это исключено»
Футбол | 10.08.2022, 13:33
Роман БЕЗУС: «Отдать детей в русскую школу? Это исключено»
Роман БЕЗУС: «Отдать детей в русскую школу? Это исключено»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма
Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма
10.08.2022, 00:01 75
Футбол
Динамо рассказало, кто покажет матчи квалификации ЛЧ против Бенфики
Динамо рассказало, кто покажет матчи квалификации ЛЧ против Бенфики
10.08.2022, 15:05 12
Футбол
Генштаб: «ВСУ обезвредили российскую разведгруппу в Донецкой области»
Генштаб: «ВСУ обезвредили российскую разведгруппу в Донецкой области»
09.08.2022, 07:39 3
Война
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
10.08.2022, 14:00 1
Футбол
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
09.08.2022, 02:59 24
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
10.08.2022, 03:23 2
MMA
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
09.08.2022, 14:20 4
Бокс
Бывший футболист Буковины погиб на фронте
Бывший футболист Буковины погиб на фронте
10.08.2022, 00:08
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности