ВИДЕО. Бразильский трюк. 77-летний Луческу и эффектная попытка приема мяча
Наставник «Динамо» побаловал фанатов в ответном матче против «Штурма»
Накануне «Динамо» провело ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Штурма», обыграв соперника в дополнительное время со счетом 2:1.
На 33-й минуте публику, собравшуюся на стадионе в Граце, решил побаловать наставник киевской команды Мирча Луческу.
Румынский коуч среагировал на мяч, вылетевший за пределы поля и приземлявшийся в районе технической зоны гостей. В итоге Луческу сумел принять мяч на пятку, после чего тот отскочил в сторону и изменил траекторию.
Напомним, что в конце июля Мирча Луческу отпраздновал свой 77-й день рождения.
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