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  4. ВИДЕО. Бразильский трюк. 77-летний Луческу и эффектная попытка приема мяча
Лига чемпионов
10 августа 2022, 16:14 | Обновлено 10 августа 2022, 16:55
1775
0

ВИДЕО. Бразильский трюк. 77-летний Луческу и эффектная попытка приема мяча

Наставник «Динамо» побаловал фанатов в ответном матче против «Штурма»

10 августа 2022, 16:14 | Обновлено 10 августа 2022, 16:55
1775
0
ВИДЕО. Бразильский трюк. 77-летний Луческу и эффектная попытка приема мяча
ФК Динамо. Мирча Луческу

Накануне «Динамо» провело ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Штурма», обыграв соперника в дополнительное время со счетом 2:1.

На 33-й минуте публику, собравшуюся на стадионе в Граце, решил побаловать наставник киевской команды Мирча Луческу.

Румынский коуч среагировал на мяч, вылетевший за пределы поля и приземлявшийся в районе технической зоны гостей. В итоге Луческу сумел принять мяч на пятку, после чего тот отскочил в сторону и изменил траекторию.

Напомним, что в конце июля Мирча Луческу отпраздновал свой 77-й день рождения.

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Источник Sport.ua
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