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  4. Лидер Аякса получил ранение в результате нападения грабителей
Нидерланды
10 августа 2022, 15:56 |
832
0

Лидер Аякса получил ранение в результате нападения грабителей

Ранение Душана Тадича было легким

10 августа 2022, 15:56 |
832
0
Лидер Аякса получил ранение в результате нападения грабителей
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Тадич

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич получил легкое ранение в результате схватки с преступниками, которые пытались ограбить его. Случай произошел в ночью с 27 на 28 июля возле дома футболиста.

При выходе из автомобиля его встретили двое вооруженных мужчин в шлемах. Завязалась драка, в ходе которой Тадич получил легкое ранение руки.

Позже игрок сумел убежать от преступников и скрыться в ресторане. Грабители скрылись на скутере.

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Душан Тадич Аякс травма
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Источник De Telegraaf
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