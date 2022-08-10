Лидер Аякса получил ранение в результате нападения грабителей

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич получил легкое ранение в результате схватки с преступниками, которые пытались ограбить его. Случай произошел в ночью с 27 на 28 июля возле дома футболиста.

При выходе из автомобиля его встретили двое вооруженных мужчин в шлемах. Завязалась драка, в ходе которой Тадич получил легкое ранение руки.

Позже игрок сумел убежать от преступников и скрыться в ресторане. Грабители скрылись на скутере.