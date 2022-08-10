Динамо рассказало, кто покажет матчи квалификации ЛЧ против Бенфики

Официальный сайт «Динамо» рассказал о том, что матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики» покажет сервис Megogo.

Именно Megogo является официальным транслятором еврокубков сезона 2022/23.

Матчи пройдут 17 и 23 августа. Победитель противостояния выйдет в группу Лиги чемпионов, а проигравший окажется в группе Лиги Европы.