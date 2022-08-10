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Лига чемпионов
10 августа 2022, 15:05 | Обновлено 10 августа 2022, 15:08
1419
1

Динамо рассказало, кто покажет матчи квалификации ЛЧ против Бенфики

Матчи покажет Megogo

10 августа 2022, 15:05 | Обновлено 10 августа 2022, 15:08
1419
1
Динамо рассказало, кто покажет матчи квалификации ЛЧ против Бенфики
ФК Динамо Киев

Официальный сайт «Динамо» рассказал о том, что матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики» покажет сервис Megogo.

Именно Megogo является официальным транслятором еврокубков сезона 2022/23.

Матчи пройдут 17 и 23 августа. Победитель противостояния выйдет в группу Лиги чемпионов, а проигравший окажется в группе Лиги Европы.

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Динамо Киев Динамо - Бенфика Лига чемпионов
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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Serhiy Vyhryst
Таку ганьбу краще й не дивитись, собі нерви не псувати. Хоча хто зна, може глянем.
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0
romeoboss
Росплодилось ціх трансляторів,а Ме-го-го це чье детіще кочае собі бабкі,а з людей просят допомоги для З.С.У.
Не хай якись процент від заробітка вітдовали би на армію,бо народу і так херню виплачують,а ціни захмарні.
Може 2+2 теж покаже,або Еспресо ну хтось ще,а Setanta не бо гогого викупив права за чей рахунок хто спонсор!
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0
SandroKing
Закончилась лафа. Придется искать трансляцию на просторах интернет. 300 грн. за 2 игры это перебор.
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0
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