Лига чемпионов10 августа 2022, 15:05 | Обновлено 10 августа 2022, 15:08
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Динамо рассказало, кто покажет матчи квалификации ЛЧ против Бенфики
Матчи покажет Megogo
10 августа 2022, 15:05 | Обновлено 10 августа 2022, 15:08
1419
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Официальный сайт «Динамо» рассказал о том, что матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики» покажет сервис Megogo.
Именно Megogo является официальным транслятором еврокубков сезона 2022/23.
Матчи пройдут 17 и 23 августа. Победитель противостояния выйдет в группу Лиги чемпионов, а проигравший окажется в группе Лиги Европы.
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Не хай якись процент від заробітка вітдовали би на армію,бо народу і так херню виплачують,а ціни захмарні.
Може 2+2 теж покаже,або Еспресо ну хтось ще,а Setanta не бо гогого викупив права за чей рахунок хто спонсор!