У Динамо в шести матчах против Бенфики всего одна победа

За выход в основной турнир Лиги чемпионов «Динамо» предстоит сразиться со старым знакомым - «Бенфикой». Ранее киевляне провели 6 матчей с «орлами», довольствовавшись лишь одной победой при четырех поражениях с ужасающей разницей мячей (1-10).

Да и в целом португальские команды являются одними из самых неудобных соперников для бело-синих: в 24 играх 7 побед, 6 ничьих, 11 поражений, мячи 23-31. В свою очередь «Бенфика» в 15 матчах с украинскими клубами одержала 8 побед, 2 встречи завершила вничью, 5 проиграла (мячи 25-11). К слову, на стадии плей-офф «Динамо» проходило португальцев в одном случае из 3-х, а «Бенфика» украинцев - в двух из 3-х.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» против португальских клубов в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 1986/87 КЧ 1/2 Порту 1:2 (г) 1:2 (д) 1991/92 КЧ ГТ Бенфика 1:0 (д) 0:5 (г) 2001/02 ЛЧ ГТ1 Боавишта 1:3 (г) 1:0 (д) 2007/08 ЛЧ ГТ Спортинг 1:2 (д) 0:3 (г) 2008/09 ЛЧ ГТ Порту 1:0 (г) 1:2 (д) 2010/11 ЛЕ 1/4 Брага 1:1 (д) 0:0 (г) 2012/13 ЛЧ ГТ Порту 2:3 (г) 0:0 (д) 2014/15 ЛЕ ГТ Риу Ави 3:0 (г) 2:0 (д) 2015/16 ЛЧ ГТ Порту 2:2 (д) 2:0 (г) 2016/17 ЛЧ ГТ Бенфика 0:2 (д) 0:1 (г) 2017/18 ЛЕ КР4 Маритиму 0:0 (г) 3:1 (д) 2021/22 ЛЧ ГТ Бенфика 0:0 (д) 0:2 (г)

«Бенфика» против украинских клубов в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет Счет 1989/90 КЧ 1/4 Днепр 1:0 (д) 3:0 (г) 1991/92 КЧ ГТ Динамо 0:1 (г) 5:0 (д) 2007/08 ЛЧ ГТ Шахтер 0:1 (д) 2:1 (г) 2008/09 КУ ГТ Металлист 0:1 (д) 2009/10 ЛЕ КР4 Ворскла 4:0 (д) 1:2 (г) 2016/17 ЛЧ ГТ Динамо 2:0 (г) 1:0 (д) 2019/20 ЛЕ 1/16 Шахтер 1:2 (г) 3:3 (д) 2021/22 ЛЧ ГТ Бенфика 0:0 (г) 2:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.