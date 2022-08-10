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Лига чемпионов
10 августа 2022, 14:14 | Обновлено 10 августа 2022, 14:22
968
5

У Динамо в шести матчах против Бенфики всего одна победа

В шести матчах с «Бенфикой» киевляне одержали одну победу и потерпели четыре поражения

10 августа 2022, 14:14 | Обновлено 10 августа 2022, 14:22
968
5
У Динамо в шести матчах против Бенфики всего одна победа
ФК Динамо

За выход в основной турнир Лиги чемпионов «Динамо» предстоит сразиться со старым знакомым - «Бенфикой». Ранее киевляне провели 6 матчей с «орлами», довольствовавшись лишь одной победой при четырех поражениях с ужасающей разницей мячей (1-10).

Да и в целом португальские команды являются одними из самых неудобных соперников для бело-синих: в 24 играх 7 побед, 6 ничьих, 11 поражений, мячи 23-31. В свою очередь «Бенфика» в 15 матчах с украинскими клубами одержала 8 побед, 2 встречи завершила вничью, 5 проиграла (мячи 25-11). К слову, на стадии плей-офф «Динамо» проходило португальцев в одном случае из 3-х, а «Бенфика» украинцев - в двух из 3-х.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» против португальских клубов в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

 

1986/87

КЧ

1/2

Порту

1:2 (г)

1:2 (д)

1991/92

КЧ

ГТ

Бенфика

1:0 (д)

0:5 (г)

2001/02

ЛЧ

ГТ1

Боавишта

1:3 (г)

1:0 (д)

2007/08

ЛЧ

ГТ

Спортинг

1:2 (д)

0:3 (г)

2008/09 

ЛЧ

ГТ

Порту

1:0 (г)

1:2 (д)

2010/11 

ЛЕ

1/4

Брага

1:1 (д)

0:0 (г)

2012/13

ЛЧ

ГТ

Порту

2:3 (г)

0:0 (д)

2014/15

ЛЕ

ГТ

Риу Ави

3:0 (г)

2:0 (д)

2015/16

ЛЧ

ГТ

Порту

2:2 (д)

2:0 (г)

2016/17

ЛЧ

ГТ

Бенфика

0:2 (д)

0:1 (г)

2017/18

ЛЕ

КР4

Маритиму

0:0 (г)

3:1 (д)

2021/22

ЛЧ

ГТ

Бенфика

0:0 (д)

0:2 (г)

«Бенфика» против украинских клубов в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

Счет

1989/90

КЧ

1/4

Днепр

1:0 (д)

3:0 (г)

1991/92

КЧ

ГТ

Динамо

0:1 (г)

5:0 (д)

2007/08 

ЛЧ

ГТ

Шахтер

0:1 (д)

2:1 (г)

2008/09 

КУ

ГТ

Металлист

0:1 (д)

 

2009/10

ЛЕ

КР4

Ворскла

4:0 (д)

1:2 (г)

2016/17

ЛЧ

ГТ

Динамо

2:0 (г)

1:0 (д)

2019/20

ЛЕ

1/16

Шахтер

1:2 (г)

3:3 (д)

2021/22

ЛЧ

ГТ

Бенфика

0:0 (г)

2:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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veter
Главное что за плей-офф получат бабки. Даже проигравший. 5 млн.
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+2
ALKOSruLKA
...хіба що, можна спробувати з Яремчуком домовитися (по старій пам'яті), щоб 3-4 автоголи забив, тоді може якийсь шанс примарний намалюється 
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0
ALKOSruLKA
...на жаль, при такій грі через 2 тижні правильно говорити буде "в 8 іграх 1 перемога"
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0
Serhii P.
НІчого, наступного тижня буде 2-га перемога
Ответить
-1
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