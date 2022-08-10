У Динамо в шести матчах против Бенфики всего одна победа
В шести матчах с «Бенфикой» киевляне одержали одну победу и потерпели четыре поражения
За выход в основной турнир Лиги чемпионов «Динамо» предстоит сразиться со старым знакомым - «Бенфикой». Ранее киевляне провели 6 матчей с «орлами», довольствовавшись лишь одной победой при четырех поражениях с ужасающей разницей мячей (1-10).
Да и в целом португальские команды являются одними из самых неудобных соперников для бело-синих: в 24 играх 7 побед, 6 ничьих, 11 поражений, мячи 23-31. В свою очередь «Бенфика» в 15 матчах с украинскими клубами одержала 8 побед, 2 встречи завершила вничью, 5 проиграла (мячи 25-11). К слову, на стадии плей-офф «Динамо» проходило португальцев в одном случае из 3-х, а «Бенфика» украинцев - в двух из 3-х.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Динамо» против португальских клубов в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
1986/87
|
КЧ
|
1/2
|
Порту
|
1:2 (г)
|
1:2 (д)
|
1991/92
|
КЧ
|
ГТ
|
Бенфика
|
1:0 (д)
|
0:5 (г)
|
2001/02
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Боавишта
|
1:3 (г)
|
1:0 (д)
|
2007/08
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Спортинг
|
1:2 (д)
|
0:3 (г)
|
2008/09
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Порту
|
1:0 (г)
|
1:2 (д)
|
2010/11
|
ЛЕ
|
1/4
|
Брага
|
1:1 (д)
|
0:0 (г)
|
2012/13
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Порту
|
2:3 (г)
|
0:0 (д)
|
2014/15
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Риу Ави
|
3:0 (г)
|
2:0 (д)
|
2015/16
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Порту
|
2:2 (д)
|
2:0 (г)
|
2016/17
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Бенфика
|
0:2 (д)
|
0:1 (г)
|
2017/18
|
ЛЕ
|
КР4
|
Маритиму
|
0:0 (г)
|
3:1 (д)
|
2021/22
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Бенфика
|
0:0 (д)
|
0:2 (г)
«Бенфика» против украинских клубов в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Счет
|
1989/90
|
КЧ
|
1/4
|
Днепр
|
1:0 (д)
|
3:0 (г)
|
1991/92
|
КЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
0:1 (г)
|
5:0 (д)
|
2007/08
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
0:1 (д)
|
2:1 (г)
|
2008/09
|
КУ
|
ГТ
|
Металлист
|
0:1 (д)
|
|
2009/10
|
ЛЕ
|
КР4
|
Ворскла
|
4:0 (д)
|
1:2 (г)
|
2016/17
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
2:0 (г)
|
1:0 (д)
|
2019/20
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шахтер
|
1:2 (г)
|
3:3 (д)
|
2021/22
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Бенфика
|
0:0 (г)
|
2:0 (д)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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