Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Айнтрахт. Давид против Голиафа в Суперкубке УЕФА
Суперкубок УЕФА
10 августа 2022, 12:27 | Обновлено 10 августа 2022, 12:30
199
1

Реал – Айнтрахт. Давид против Голиафа в Суперкубке УЕФА

Последний опыт у «галактикос» неудачный – в 2018-м в Таллинне они в экстра-тайме проиграли «Атлетико

10 августа 2022, 12:27 | Обновлено 10 августа 2022, 12:30
199
1
Реал – Айнтрахт. Давид против Голиафа в Суперкубке УЕФА

10 августа. 22.00. Хельсинки. Олимпийский стадион. Победитель Лиги чемпионов традиционно принимает триумфатора Лиги Европы на одном из небанальных стадионов Старого света. УЕФА расширяет влияние в «нефутбольных» странах, болельщики идут смотреть на звезд, а сами звездные команды разыгрывают последний трофей сезона (который ощущается, как первый). Теперь матч будет принимать Финляндия, еще ни разу в истории не проводившая финалы еврокубков. Такой вот дебют.

Еще один дебют, собственно, у «Айнтрахта». Немецкий клуб впервые сразится за подобный трофей. Хотя на самом деле «Айнтрахт» уже брал Кубок УЕФА (теперь Лига Европы) в 1980-м, но по тогдашним правилам Суперкубок разыгрывали победители Лиги чемпионов и Кубка Кубков, поэтому немцы остались вне игры.

Аналитики Parimatch Ukraine оценивают шансы "Реала" на победу коэффициентом 1.45, а на победу "Айнтрахта" дают 7.40. На то, что встреча окончится ничьей в основное время кэф составляет 4.70.

Для «Реала» Суперкубок УЕФА дело почти рутинное. Они 8 раз разыгрывали трофей, и четыре раза забирали его в Мадрид. Правда, последний опыт у «галактикос» неудачный – в 2018-м в Таллинне они в экстра-тайме проиграли «Атлетико» - 4:2. Этот матч хорошо помнят сразу несколько игроков основы сегодняшнего «Реала», даже украинец Андрей Лунин тогда оказался в запасе. Среди этих «ветеранов» Дани Карвахаль и Карим Бензема, для которых матч за Суперкубок-2022 будет уже 5м в карьере. А вот кого действительно можно назвать специалистом по Суперкубкам, так это главного тренера «сливочных». При условии победы мадридцев этот трофей станет пятым для Карло Анчелотти. Итальянец выигрывал его в 1990-м, будучи игроком «Милана», а затем еще трижды забирал кубок, как тренер. Дважды с «россонери», и с «Реалом» в 2014-м.

Анчелотти не отрицает, что Суперкубок пока главная цель «Реала». Этим матчем испанцы официально начнут сезон, ведь Примера стартует 14 августа, и они будут к нему готовы. Карло уверяет, что будет делать ставку на тех же игроков, которые в мае побеждали «Ливерпуль», ведь именно они заслужили трофей.

Этим летом из Мадрида уехали его легенды: Марсело, Гарет Бэйл, Иско, простились с Йовичем, и почти с Асенсио. Зато из «Челси» свободным агентом пришел Рюдигер, а за опорного полузащитника «Монако» Орельена Чуамени заплатили 80 миллионов евро. Однако дорогой новичок вряд ли с ходу займет на поле место Модрича, Крооса или Казэмиро. Хотя болельщики точно захотят увидеть его в деле. Мы со своей стороны хотели бы увидеть в воротах Лунина. Почему бы и нет?

Что касается «Айнтрахта», то немцы уже влились в сезон: победили в Кубке Германии «Магдебург», а затем уступили «Баварии» в первом туре чемпионата. А еще представили публике звездного и опытного новичка – чемпиона мира Марио Гетце. Для Гласнера – это точечное усиление, и перестраивать игру «орлов» под Марио он не собирается, хотя рассчитывает, что тот усилит атакующий потенциал команды. Для франкфуртцев матч за Суперкубок своеобразная репетиция перед Лигой чемпионов. Проверить нервы, стойкость, потенциал и способность играть против грандов. Команда провалились в Бундеслиге в прошлом сезоне, заняли лишь 11 место и не могли бы рассчитывать на игры даже по четвергам, не то что во вторник или среду. Но победа в Лиге Европы позволит «Айнтрахту» впервые в истории сыграть в групповом этапе самого престижного еврокубка, так что мотивация проявить себя у ребят должна быть огромной. 

Хотя по именам, статусу, опыту, стилю игры – «Реал» абсолютный фаворит. И мадридцы уже побеждали «Айнтрахт». В финале Кубка чемпионов 1960 года со счетом 7:3. Хет-трик от Ди Стефано, покер от Пушкаша. Звучит максимально легендарно.

Удастся ли нынешним легендам «Реала» столь же громко проявить себя в матче против «Айнтрахта», покажет игра. Сделай собственный прогноз и заряжай на победителя вместе с Parimatch Ukraine

 

По теме:
Тренер Айнтрахта: «Матч с Реалом – награда за невероятный сезон»
Реал – Айнтрахт. Суперкубок УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
футбол Суперкубок УЕФА
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики
Футбол | 10 августа 2022, 00:23 3
Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики
Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики

Поединки киевлян в 4-м раунде квалификации состоятся 17 и 23 августа

Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча
Футбол | 10 августа 2022, 00:45 2
Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча
Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча

9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Андрею Бибе исполнилось 85 лет
Футбол | 10.08.2022, 09:20
Андрею Бибе исполнилось 85 лет
Андрею Бибе исполнилось 85 лет
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 10.08.2022, 09:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
ФОТО. Сногсшибательная подруга Карима Бензема любит красоваться в бикини
Футбол | 10.08.2022, 11:33
ФОТО. Сногсшибательная подруга Карима Бензема любит красоваться в бикини
ФОТО. Сногсшибательная подруга Карима Бензема любит красоваться в бикини
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nick07
3-0 Реал переможе
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
08.08.2022, 12:59 24
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
09.08.2022, 07:00 1
Футбол
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
08.08.2022, 11:47
Бокс
Фьюри официально объявил о возвращении в бокс и представил тренера
Фьюри официально объявил о возвращении в бокс и представил тренера
09.08.2022, 18:05 9
Бокс
Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом
Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом
09.08.2022, 19:57 19
Футбол
Зеленский лишил стипендии олимпийского чемпиона, который выступал в рф
Зеленский лишил стипендии олимпийского чемпиона, который выступал в рф
09.08.2022, 01:30 11
Зимние виды
ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»
ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»
10.08.2022, 02:40 24
Футбол
Генштаб: «ВСУ обезвредили российскую разведгруппу в Донецкой области»
Генштаб: «ВСУ обезвредили российскую разведгруппу в Донецкой области»
09.08.2022, 07:39 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности