Реал – Айнтрахт. Давид против Голиафа в Суперкубке УЕФА

10 августа. 22.00. Хельсинки. Олимпийский стадион. Победитель Лиги чемпионов традиционно принимает триумфатора Лиги Европы на одном из небанальных стадионов Старого света. УЕФА расширяет влияние в «нефутбольных» странах, болельщики идут смотреть на звезд, а сами звездные команды разыгрывают последний трофей сезона (который ощущается, как первый). Теперь матч будет принимать Финляндия, еще ни разу в истории не проводившая финалы еврокубков. Такой вот дебют.

Еще один дебют, собственно, у «Айнтрахта». Немецкий клуб впервые сразится за подобный трофей. Хотя на самом деле «Айнтрахт» уже брал Кубок УЕФА (теперь Лига Европы) в 1980-м, но по тогдашним правилам Суперкубок разыгрывали победители Лиги чемпионов и Кубка Кубков, поэтому немцы остались вне игры.

Аналитики Parimatch Ukraine оценивают шансы "Реала" на победу коэффициентом 1.45, а на победу "Айнтрахта" дают 7.40. На то, что встреча окончится ничьей в основное время кэф составляет 4.70.

Для «Реала» Суперкубок УЕФА дело почти рутинное. Они 8 раз разыгрывали трофей, и четыре раза забирали его в Мадрид. Правда, последний опыт у «галактикос» неудачный – в 2018-м в Таллинне они в экстра-тайме проиграли «Атлетико» - 4:2. Этот матч хорошо помнят сразу несколько игроков основы сегодняшнего «Реала», даже украинец Андрей Лунин тогда оказался в запасе. Среди этих «ветеранов» Дани Карвахаль и Карим Бензема, для которых матч за Суперкубок-2022 будет уже 5м в карьере. А вот кого действительно можно назвать специалистом по Суперкубкам, так это главного тренера «сливочных». При условии победы мадридцев этот трофей станет пятым для Карло Анчелотти. Итальянец выигрывал его в 1990-м, будучи игроком «Милана», а затем еще трижды забирал кубок, как тренер. Дважды с «россонери», и с «Реалом» в 2014-м.

Анчелотти не отрицает, что Суперкубок пока главная цель «Реала». Этим матчем испанцы официально начнут сезон, ведь Примера стартует 14 августа, и они будут к нему готовы. Карло уверяет, что будет делать ставку на тех же игроков, которые в мае побеждали «Ливерпуль», ведь именно они заслужили трофей.

Этим летом из Мадрида уехали его легенды: Марсело, Гарет Бэйл, Иско, простились с Йовичем, и почти с Асенсио. Зато из «Челси» свободным агентом пришел Рюдигер, а за опорного полузащитника «Монако» Орельена Чуамени заплатили 80 миллионов евро. Однако дорогой новичок вряд ли с ходу займет на поле место Модрича, Крооса или Казэмиро. Хотя болельщики точно захотят увидеть его в деле. Мы со своей стороны хотели бы увидеть в воротах Лунина. Почему бы и нет?

Что касается «Айнтрахта», то немцы уже влились в сезон: победили в Кубке Германии «Магдебург», а затем уступили «Баварии» в первом туре чемпионата. А еще представили публике звездного и опытного новичка – чемпиона мира Марио Гетце. Для Гласнера – это точечное усиление, и перестраивать игру «орлов» под Марио он не собирается, хотя рассчитывает, что тот усилит атакующий потенциал команды. Для франкфуртцев матч за Суперкубок своеобразная репетиция перед Лигой чемпионов. Проверить нервы, стойкость, потенциал и способность играть против грандов. Команда провалились в Бундеслиге в прошлом сезоне, заняли лишь 11 место и не могли бы рассчитывать на игры даже по четвергам, не то что во вторник или среду. Но победа в Лиге Европы позволит «Айнтрахту» впервые в истории сыграть в групповом этапе самого престижного еврокубка, так что мотивация проявить себя у ребят должна быть огромной.

Хотя по именам, статусу, опыту, стилю игры – «Реал» абсолютный фаворит. И мадридцы уже побеждали «Айнтрахт». В финале Кубка чемпионов 1960 года со счетом 7:3. Хет-трик от Ди Стефано, покер от Пушкаша. Звучит максимально легендарно.

Удастся ли нынешним легендам «Реала» столь же громко проявить себя в матче против «Айнтрахта», покажет игра. Сделай собственный прогноз и заряжай на победителя вместе с Parimatch Ukraine.