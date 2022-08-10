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  4. ФОТО. Сногсшибательная подруга Карима Бензема любит красоваться в бикини
Испания
10 августа 2022, 11:33 | Обновлено 10 августа 2022, 11:44
1187
0

ФОТО. Сногсшибательная подруга Карима Бензема любит красоваться в бикини

Модель Джордан Озуна провела отпуск в компании французского футболиста

10 августа 2022, 11:33 | Обновлено 10 августа 2022, 11:44
1187
0
ФОТО. Сногсшибательная подруга Карима Бензема любит красоваться в бикини
Instagram. Джордан Озуна

Недавно форвард мадридского «Реала» и национальной сборной Франции Карим Бензема развелся с женой и закрутил роман с горячей американкой.

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Звездный футболист отправился в совместный отпуск с 32-летней моделью Джордан Озуной, которая любит красоваться в бикини и делиться яркими снимками в своем Instagram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Источник Sport.ua
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