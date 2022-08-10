ФОТО. Сногсшибательная подруга Карима Бензема любит красоваться в бикини

Недавно форвард мадридского «Реала» и национальной сборной Франции Карим Бензема развелся с женой и закрутил роман с горячей американкой.

Больше в нашем Telegram ФОТО 18+. Жена Икарди отдыхает топлес на Ибице

Звездный футболист отправился в совместный отпуск с 32-летней моделью Джордан Озуной, которая любит красоваться в бикини и делиться яркими снимками в своем Instagram.