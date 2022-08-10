Испания10 августа 2022, 11:33 | Обновлено 10 августа 2022, 11:44
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ФОТО. Сногсшибательная подруга Карима Бензема любит красоваться в бикини
Модель Джордан Озуна провела отпуск в компании французского футболиста
10 августа 2022, 11:33 | Обновлено 10 августа 2022, 11:44
1187
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Недавно форвард мадридского «Реала» и национальной сборной Франции Карим Бензема развелся с женой и закрутил роман с горячей американкой.
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Звездный футболист отправился в совместный отпуск с 32-летней моделью Джордан Озуной, которая любит красоваться в бикини и делиться яркими снимками в своем Instagram.
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