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10 августа 2022, 09:19 | Обновлено 10 августа 2022, 09:42
2682
2

ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая красотка, похитившая сердце Георгия Цитаишвили

София помогает грузинскому футболисту пережить сложные времена

10 августа 2022, 09:19 | Обновлено 10 августа 2022, 09:42
2682
2
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая красотка, похитившая сердце Георгия Цитаишвили
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Чемпион мира 2019 года в составе сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили считался одним из главных дарований украинского футбола, однако впоследствии он все же решил выступать за национальную команду своей родины – Грузии.

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Закрепиться в составе киевского «Динамо» Цитаишвили никак не удается, поэтому  Георгию приходится скитаться по арендам. Сейчас он защищает цвета польского «Леха».

Пережить сложные времена Цитаишвили помогает его горячая подруга София, которая, по словам самого футболиста, является его поддержкой и опорой. Оценить выбор спутницы Георгия предлагаем в этой фотогалерее.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Источник Sport.ua
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Nick.Grabowski
Так розумію, що війна на спорт.уа вже закічилася? 
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