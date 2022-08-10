Муж Элины Свитолиной прошел в 1/16 финала Мастерса в Монреале
Гаэль Монфис обыграл своего соперника в 3 сетах
В 1/32 финала хардового турнира в Монреале (Канада) французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 20) обыграл Педро Мартинеса (Испания, ATP 53) в трех сетах за 2 часа и 45 минут.
АТР Монреаль (Канада). Хард. 1/32 финала.
Гаэль Монфис (Франция) - Педро Мартинес (Испания) – 7:6 (7:4), 3:6, 6:2
Отметим, что Гаэль, который является мужем украинской теннисистки Элины Свитолиной, не выступал 3 месяца из-за проблем с пяткой. Далее француз сыграет с Максимом Кресси (СШA, ATP 31). Это будет их первая личная встреча.
BOOM 🔥@Gael_Monfils #OBN22 pic.twitter.com/EOeJD0rpys— Tennis TV (@TennisTV) August 9, 2022
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