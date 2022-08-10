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  4. Муж Элины Свитолиной прошел в 1/16 финала Мастерса в Монреале
ATP
10 августа 2022, 08:04 |
240
1

Муж Элины Свитолиной прошел в 1/16 финала Мастерса в Монреале

Гаэль Монфис обыграл своего соперника в 3 сетах

10 августа 2022, 08:04 |
240
1
Муж Элины Свитолиной прошел в 1/16 финала Мастерса в Монреале
Instagram. Гаэль Монфис

В 1/32 финала хардового турнира в Монреале (Канада) французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 20) обыграл Педро Мартинеса (Испания, ATP 53) в трех сетах за 2 часа и 45 минут. 

АТР Монреаль (Канада). Хард. 1/32 финала.

Гаэль Монфис (Франция) - Педро Мартинес (Испания) – 7:6 (7:4), 3:6, 6:2

Отметим, что Гаэль, который является мужем украинской теннисистки Элины Свитолиной, не выступал 3 месяца из-за проблем с пяткой. Далее француз сыграет с Максимом Кресси (СШA, ATP 31). Это будет их первая личная встреча.

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Гаэль Монфис Педро Мартинес ATP Монреаль
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Источник Sport.ua
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zelc006
Який козак пампезний! Щірий побратим!
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