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Лига чемпионов
10 августа 2022, 01:55 | Обновлено 10 августа 2022, 02:29
377
0

Оценки за Штурм – Динамо. Гол и ассист: Цыганков стал MVP матча

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го раунда отбора ЛЧ

10 августа 2022, 01:55 | Обновлено 10 августа 2022, 02:29
377
0
Оценки за Штурм – Динамо. Гол и ассист: Цыганков стал MVP матча
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Во вторник, 9 августа, состоялся второй поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли австрийский «Штурм» Грац и киевское «Динамо» (1:2 OT).

Команды встречались в Граце на стадионе «Грац-Либенау». Первый матч неделей ранее завершился победой киевлян со счетом 1:0.

Хозяева поля, забив гол в первом тайме, сравняли суммарный счет, и были назначены экстратаймы. В дополнительные 30 минут два гола для киевлян забили Вивчаренко и Цыганков.

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков стал MVP матча, имея в активе гол+пас (оценка 7.5).

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го раунда отбора ЛЧ.

Оценки Sport.ua за матч Штурм – Динамо (1:2 OT)

  

Замены «Штурма»: Любич - 5,0; Ланг - 5,5; Шнегг - 5,0; Фусейни - 5,0; Демаку  - 5,0; Вельс - б/о.

Замены «Динамо»: Караваев  - 7,0; Вивчаренко  - 6,5; Ванат  - 6,5; Гармаш  - 6,0; Андриевский - 6,0.

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Динамо Киев Штурм Грац Лига чемпионов Штурм - Динамо оценки Sport.ua Виктор Цыганков
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Источник Sport.ua
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