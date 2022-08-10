Оценки за Штурм – Динамо. Гол и ассист: Цыганков стал MVP матча

Во вторник, 9 августа, состоялся второй поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли австрийский «Штурм» Грац и киевское «Динамо» (1:2 OT).

Команды встречались в Граце на стадионе «Грац-Либенау». Первый матч неделей ранее завершился победой киевлян со счетом 1:0.

Хозяева поля, забив гол в первом тайме, сравняли суммарный счет, и были назначены экстратаймы. В дополнительные 30 минут два гола для киевлян забили Вивчаренко и Цыганков.

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков стал MVP матча, имея в активе гол+пас (оценка 7.5).

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го раунда отбора ЛЧ.

Оценки Sport.ua за матч Штурм – Динамо (1:2 OT)

Замены «Штурма»: Любич - 5,0; Ланг - 5,5; Шнегг - 5,0; Фусейни - 5,0; Демаку - 5,0; Вельс - б/о.

Замены «Динамо»: Караваев - 7,0; Вивчаренко - 6,5; Ванат - 6,5; Гармаш - 6,0; Андриевский - 6,0.