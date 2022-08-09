ВИДЕО. Цыганков в овертайме оформил перевес Динамо в два мяча!
Киевский клуб выходит в 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Во вторник, 9 августа, проходит второй поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют австрийский «Штурм» Грац и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!
Матч проходит в Граце на стадионе «Грац-Либенау», начало – в 21:30 по киевскому времени. Первый матч неделей ранее завершился победой киевлян со счетом 1:0.
В экстратайме на 112-й минуте Виктор Цыганков использовал передачу Виталия Буяльского и довел перевес Динамо до двух мячей по сумме двух матчей.
ГОЛ! 1:2. Виктор Цыганков, 112 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парни с промытыми мозгами есть не только в россии
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги