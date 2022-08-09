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Лига чемпионов
09 августа 2022, 23:57 | Обновлено 10 августа 2022, 01:00
3600
0

ВИДЕО. Цыганков в овертайме оформил перевес Динамо в два мяча!

Киевский клуб выходит в 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов

09 августа 2022, 23:57 | Обновлено 10 августа 2022, 01:00
3600
0
ВИДЕО. Цыганков в овертайме оформил перевес Динамо в два мяча!
Setanta Sports

Во вторник, 9 августа, проходит второй поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют австрийский «Штурм» Грац и киевское «Динамо».

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Матч проходит в Граце на стадионе «Грац-Либенау», начало – в 21:30 по киевскому времени. Первый матч неделей ранее завершился победой киевлян со счетом 1:0.

В экстратайме на 112-й минуте Виктор Цыганков использовал передачу Виталия Буяльского и довел перевес Динамо до двух мячей по сумме двух матчей.

ГОЛ! 1:2. Виктор Цыганков, 112 мин.

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Динамо Киев Штурм Грац Виктор Цыганков видео голов и обзор Лига чемпионов Константин Вивчаренко Штурм - Динамо
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Источник Sport.ua
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