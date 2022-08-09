ВИНИСИУС Жуниор: «Хочу победить в Лиге чемпионов 5-6 раз»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор накануне матча за Суперкубок УЕФА против «Айнтрахта» (10 августа) рассказал о том, чего мечтает добиться в мадридском клубе:

«Я равняюсь на игроков, которые многого добились в этом клубе, величайшем клубе мира. Конечно, я хочу продолжать побеждать и играть здесь ещё долгое время, чтобы выиграть столько же, сколько они: победить пять или шесть раз в Лиге чемпионов, попытаться стать таким же лидером, как многие великие, надевавшие футболку «Реала».