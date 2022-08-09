ПСЖ подпишет звезду Наполи за скромную сумму

«ПСЖ» близок к подписанию полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера составит 20-25 миллионов евро, при том, что Transfermarkt оценивает 26-летнего испанца в 55 миллионов. Такая «скидка» связана с тем, что контракт Руиса истекает через год и испанец не намерен его продлевать.

Руис выступает за «Наполи» с лета 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 7 голов и 5 ассистов в 38 матчах во всех турнирах.