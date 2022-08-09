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  4. ПСЖ подпишет звезду Наполи за скромную сумму
Франция
09 августа 2022, 23:20 |
225
0

ПСЖ подпишет звезду Наполи за скромную сумму

Фабиан Руис продолжит карьеру во Франции

09 августа 2022, 23:20 |
225
0
ПСЖ подпишет звезду Наполи за скромную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Руис

«ПСЖ» близок к подписанию полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера составит 20-25 миллионов евро, при том, что Transfermarkt оценивает 26-летнего испанца в 55 миллионов. Такая «скидка» связана с тем, что контракт Руиса истекает через год и испанец не намерен его продлевать.

Руис выступает за «Наполи» с лета 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 7 голов и 5 ассистов в 38 матчах во всех турнирах.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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