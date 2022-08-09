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Суперкубок УЕФА
09 августа 2022, 22:51 | Обновлено 09 августа 2022, 22:52
592
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никто не способен заменить Бензема»

Наставник «Реала» - о матче против «Айнтрахта»

09 августа 2022, 22:51 | Обновлено 09 августа 2022, 22:52
592
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никто не способен заменить Бензема»
ФК Реал Мадрид

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Айнтрахта» (10 августа):

«Мы будем бороться в каждом турнире, но выиграть все шесть будет очень тяжело. Но я уверен, ведь сейчас наша команда сильнее, чем в прошлом сезоне. Мы подписали Рюдигера и Тчуамени, которые сделаеют команду сильнее физически и технически.

Подмена для Бензема? Если вы теряете лучшего форварда мира, то будет тяжело, потому что никто не способен заменить Бензема. Но мы адаптируемся, у нас много форвардов».

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Источник Marca
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