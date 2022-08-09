Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никто не способен заменить Бензема»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Айнтрахта» (10 августа):

«Мы будем бороться в каждом турнире, но выиграть все шесть будет очень тяжело. Но я уверен, ведь сейчас наша команда сильнее, чем в прошлом сезоне. Мы подписали Рюдигера и Тчуамени, которые сделаеют команду сильнее физически и технически.

Подмена для Бензема? Если вы теряете лучшего форварда мира, то будет тяжело, потому что никто не способен заменить Бензема. Но мы адаптируемся, у нас много форвардов».