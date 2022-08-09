Шаблий открестился от воспитанника Динамо, который перешел в Уфу
Компания Prostar Agency официально заявила, что не имеет отношения к этому трансферу
Компания Prostar Agency, которой руководит известный футбольный агент Вадим Шаблий, опубликовала заявление, что не имеет договорных отношений с Александром Масаловым, подписавшим контракт с «Уфой».
«Относительно трансфера защитника Александра Масалова считаем необходимым официально заявить, что компания Prostar не имеет договорных отношений с игроком и не участвовала в трансфере футболиста в российский клуб», – сообщается в сообщении Prostar Agency.
Отметим, что Александр является воспитанником киевского «Динамо», но в 19-летнем возрасте перешел в академию «Шахтера». Также известен по выступлениям в составе «Десны», «Колоса» и тираспольского «Динамо-Авто».
Масалов также имеет и российский паспорт.
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