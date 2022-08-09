ВИДЕО. Днепр-1 может подписать бразильца из ОАЭ

Ряды «Днепра-1» может пополнить 22-летний Уэсли Патрик Брага из Бразилии.

Последним клубом латиноамериканского вингера был «Аль-Наср» (ОАЭ), за который он успел провести 12 официальных матчей.

Контракт футболиста с клубом из эмиратов заканчивается в конце календарного года, трансферная стоимость оценивается на уровне 50 тысяч евро.