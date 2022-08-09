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  4. ВИДЕО. Днепр-1 может подписать бразильца из ОАЭ
Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 17:32 |
240
0

ВИДЕО. Днепр-1 может подписать бразильца из ОАЭ

Уэсли Патрик Брага близок к переходу в клуб УПЛ

09 августа 2022, 17:32 |
240
0
ВИДЕО. Днепр-1 может подписать бразильца из ОАЭ
ФК Аль-Наср. Уэсли Патрик Брага

Ряды «Днепра-1» может пополнить 22-летний Уэсли Патрик Брага из Бразилии.

Последним клубом латиноамериканского вингера был «Аль-Наср» (ОАЭ), за который он успел провести 12 официальных матчей.

Контракт футболиста с клубом из эмиратов заканчивается в конце календарного года, трансферная стоимость оценивается на уровне 50 тысяч евро.

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Источник ФК Днепр
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