Украина. Премьер лига09 августа 2022, 17:32 |
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ВИДЕО. Днепр-1 может подписать бразильца из ОАЭ
Уэсли Патрик Брага близок к переходу в клуб УПЛ
09 августа 2022, 17:32 |
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Ряды «Днепра-1» может пополнить 22-летний Уэсли Патрик Брага из Бразилии.
Последним клубом латиноамериканского вингера был «Аль-Наср» (ОАЭ), за который он успел провести 12 официальных матчей.
Контракт футболиста с клубом из эмиратов заканчивается в конце календарного года, трансферная стоимость оценивается на уровне 50 тысяч евро.
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