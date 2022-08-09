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  4. Валерий ПЛЕХАНОВ: «На Евробаскете нам не хватило баскетбольной обученности»
Бразилия
09 августа 2022, 17:15 | Обновлено 09 августа 2022, 17:16
113
0

Валерий ПЛЕХАНОВ: «На Евробаскете нам не хватило баскетбольной обученности»

Наставник сборной Украины U-18 прокомментировал выступление на чемпионате Европы

09 августа 2022, 17:15 | Обновлено 09 августа 2022, 17:16
113
0
Валерий ПЛЕХАНОВ: «На Евробаскете нам не хватило баскетбольной обученности»
fbu.ua. Валерий Плеханов

На Евробаскете в дивизионе B сборная Украины заняла 11-е место.

«Когда не выполняешь поставленную задачу, всегда остается определенное разочарование. При этом я отдаю себе отчет в объективной реальности и не совсем понимаю, что нужно было сделать, чтобы сыграть лучше.

Нам удалось создать коллектив. Я благодарен ребятам за желание, терпение и веру в правильность избранной тактики, за желание работать в защите и за то, что они поддерживали друг друга. К сожалению, по сугубо баскетбольному уровню мы были слабее и Дании, и Исландии, которые заняли 2 и 4 места соответственно.

Мы столкнулись с проблемой, о которой знали и говорили – отсутствие чистого первого номера. Отсутствие Лищины и травма Джерихова поставили нас в затруднительное положение. В поисках альтернативных вариантов мы задействовали на позиции первого номера Александра Поносова. Но он никогда не играл разыгрывающего, он атакующий защитник, и в этой связи у нас было много вопросов по организации игры. Не могу никому упрекать в отсутствии желания и в отношении к работе, но точно могу сказать, что нам не хватило баскетбольной обученности», - сказал Плеханов.

Напомним, что Евробаскет-2022 U-18 выиграла сборная Испании.

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Валерий Плеханов сборная Украины по баскетболу U-18
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Источник Федерация баскетбола Украины
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