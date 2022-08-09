Валерий ПЛЕХАНОВ: «На Евробаскете нам не хватило баскетбольной обученности»

На Евробаскете в дивизионе B сборная Украины заняла 11-е место.

«Когда не выполняешь поставленную задачу, всегда остается определенное разочарование. При этом я отдаю себе отчет в объективной реальности и не совсем понимаю, что нужно было сделать, чтобы сыграть лучше.

Нам удалось создать коллектив. Я благодарен ребятам за желание, терпение и веру в правильность избранной тактики, за желание работать в защите и за то, что они поддерживали друг друга. К сожалению, по сугубо баскетбольному уровню мы были слабее и Дании, и Исландии, которые заняли 2 и 4 места соответственно.

Мы столкнулись с проблемой, о которой знали и говорили – отсутствие чистого первого номера. Отсутствие Лищины и травма Джерихова поставили нас в затруднительное положение. В поисках альтернативных вариантов мы задействовали на позиции первого номера Александра Поносова. Но он никогда не играл разыгрывающего, он атакующий защитник, и в этой связи у нас было много вопросов по организации игры. Не могу никому упрекать в отсутствии желания и в отношении к работе, но точно могу сказать, что нам не хватило баскетбольной обученности», - сказал Плеханов.

Напомним, что Евробаскет-2022 U-18 выиграла сборная Испании.