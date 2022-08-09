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  4. Заря прекратила сотрудничество с 18-летним бразильским форвардом
Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 16:56 |
588
0

Заря прекратила сотрудничество с 18-летним бразильским форвардом

Матеуса не будет в луганском клубе

09 августа 2022, 16:56 |
588
0
Заря прекратила сотрудничество с 18-летним бразильским форвардом
ФК Заря Луганск. Матеус

Луганская «Заря» и бразильский легионер Матеус по обоюдному согласию прекратили сотрудничество.

Отметим, что Матеус работал с «Зарей» на протяжении собрания.

18-летний форвард ранее играл в юношеских командах бразильского «Васко да Гама». За U-15 Матеус сыграл 4 матча и отличился одним голом, а за U-17 провел 10 матчей и забил один гол.

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Источник ФК Заря
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