Украина. Премьер лига09 августа 2022, 16:56 |
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Заря прекратила сотрудничество с 18-летним бразильским форвардом
Матеуса не будет в луганском клубе
09 августа 2022, 16:56 |
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Луганская «Заря» и бразильский легионер Матеус по обоюдному согласию прекратили сотрудничество.
Отметим, что Матеус работал с «Зарей» на протяжении собрания.
18-летний форвард ранее играл в юношеских командах бразильского «Васко да Гама». За U-15 Матеус сыграл 4 матча и отличился одним голом, а за U-17 провел 10 матчей и забил один гол.
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