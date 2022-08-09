Заря прекратила сотрудничество с 18-летним бразильским форвардом

Луганская «Заря» и бразильский легионер Матеус по обоюдному согласию прекратили сотрудничество.

Отметим, что Матеус работал с «Зарей» на протяжении собрания.

18-летний форвард ранее играл в юношеских командах бразильского «Васко да Гама». За U-15 Матеус сыграл 4 матча и отличился одним голом, а за U-17 провел 10 матчей и забил один гол.