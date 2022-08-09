Заря хочет подписать защитника и хавбека Динамо

По информации журналиста Виктора Вацко, «Заря» хочет подписать у «Динамо» защитника Никиту Бурду и хавбека Дениса Антюха.

Эти возможные переходы не связаны с трансфером Владислава Кабаева в киевскую команду.

При этом ранее сообщалось, что тренер «Динамо» Мирча Луческу не хочет терять Бурду, а вот Антюха клуб готов отдать, потому что полузащитник не проходит в состав команды.

Во вторник клубы объявили о переходе форварда Назария Русина в «Зарю».